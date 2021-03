'Jeg vil gerne opgive min bilstjælende, knivsvingende og twerkende 13-årige datter, som forsøgte at få mig i fængsel for noget, jeg ikke havde gjort.'

Sådan lød titlen på et Dr. Phil-afsnit, der løb over skærmen i 2016.

Hovedpersonen var den dengang 13-årige pige Danielle Bregoli, som i dag er 18 år, rapper og går under kaldenavnet Bhad Bhabie.

Og hun er bestemt ikke tilfreds med den behandling, hun fik af den kendte talkshowvært og tv-psykolog for fem år siden. Det fortæller hun i en video på YouTube. Det skriver Page Six og Vulture.

Den amerikanske rapper Danielle Bregoli – også kendt som Bhad Bhabie – forlanger en undskyldning af Dr. Phil. Foto: VALERIE MACON Vis mere Den amerikanske rapper Danielle Bregoli – også kendt som Bhad Bhabie – forlanger en undskyldning af Dr. Phil. Foto: VALERIE MACON

Ifølge Bhad Bhabie sendte Dr. Phil hende efter programmet på en bootcamp på 'Turn-About Ranch' i Utah, der skulle sikre, at der blev taget hånd om hendes uregerlige opførsel.

Problemet var bare, at medarbejderne angiveligt brugte 'torturmetoder' til det. Det påstår Bhad Bhabie i hvert fald i sin video, hvor hun også fortæller, at hun blev hentet midt om natten, mens hun lå og sov.

»Da jeg ankom, placerede de mig i en tipi (et telt, red.) og tvang mig til at sidde der i tre dage,« siger hun og fortsætter:

»Jeg måtte ikke lægge mig ned. Hvis jeg faldt i søvn og begyndte at dejse omkuld, vækkede de mig og bad mig om at sidde oprejst.«

Årsagen til, at Bhad Bhabie står frem og fortæller om sine oplevelser fra dengang, skyldes 'Breaking Code Silence'-bevægelsen.

Det er en ny bevægelse, som søger at sætte fokus på, hvordan børn og unge er blevet misbrugt og vanrøgtet på institutioner for rebelske teenagere.

Bevægelsen startede i februar, da en kvinde ved navn Hannah Archuleta sagsøgte 'Turn-About Ranch', som hun – ligesom Bhad Bhabie – var blevet sendt til af Dr. Phil.

Ifølge Hannah Archuleta blev hun seksuelt misbrugt af en medarbejder under opholdet, og hun blev angiveligt straffet, da hun forsøgte at få hjælp gennem en anden medarbejder.

Dr. Phil McGraw har endnu ikke udtalt sig. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Dr. Phil McGraw har endnu ikke udtalt sig. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Hannah Archuleta har udtalt, at hun har valgt at stå frem med sin historie, efter Paris Hilton-dokumentaren 'This is Paris' udkom.

I dokumentaren fortæller Paris Hilton, hvordan hun blev fysisk og psykisk misbrugt på en kostskole i Utah, da hun var teenager.

Dr. Phil har endnu ikke udtalt sig om det faktum, at han har sendt unge piger til bootcamps, hvor de angiveligt er blevet misbrugt.

Bhad Bhabie forlanger derfor nu, at Dr. Phil tager tyren ved hornene og undskylder.

»Dr. Phil, jeg giver dig til 5. april. Hvis du ikke har givet en undskyldning – ikke bare til mig, men til Hannah og alle andre børn, du har sendt til 'Turn-About Ranch og lignende institutioner – så vil jeg håndtere den her sag på min egen måde,« siger hun i videoen på YouTube.