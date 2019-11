Prinsesse Marie er for en kort stund tilbage i Danmark, hvor hun er gået til kamp mod madspild.

Sammen med madaktivisten Selina Juul og en række kendte kokke som blandt andre Timm Vladimir og Louisa Lorang, står hun bag kogebogen ’Mad med respekt’, der skal inspirere danskerne til reducere deres madforbrug.

»Det er en hjertesag for mig,« lød det fra prinsesse Marie, da hun tirsdag holdt tale ved en reception for den nye bog i forlaget Gyldendals lokaler i København.

»Som barn gjorde sultkatastrofen i Etiopien i 1980’erne et stort indtryk på mig. De chokerende billeder af børn der led, fordi de manglede vand og mad, har siden påvirket min holdning til fødevarer,« forklarede hun og slog fast:

»At smide mad ud er ikke kun mangel på respekt for naturens ressourcer, men også for mennesker og især børn uden adgang til mad og muligeheden for at spise sig mætte hver dag.«

Men hvad med prinsesse Marie selv? Hvordan undgår hun madspild på hjemmefronten?

»Derhjemme tager vores børn madspild meget alvorligt. De skælder mig ud, hvis jeg kommer til at smide noget godt ud. De siger 'nej mor, du ved, det er mad, som stadig kan spises,« fortalte hun og gav sin egen mor æren for, at hun i dag laver mad ud af rester – uden at det bliver for kedeligt.

»Jeg er stor fan af biksemad,« lød det fra prinsesse Marie og fik hele salen til at grine.

»Inden vi handler, kigger jeg altid først efter, hvad vi har i køleskabet. Jeg er også meget opmærksom på, at vi ikke køber for meget, og så fryser vi altid ned.«

Efter sin tale stillede prinsesse Marie kort op til spørgsmål.

Hun ville ikke svare på, hvor familien skal holde jul i år, men hun ville gerne sige, at det er dejligt at være tilbage i Danmark.

»Det er rigtigt dejligt,« lød det med et smil.

I sommer flyttede prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn til Paris, hvor prins Joachim er i gang med en militæruddannelse.

Adspurgt om der er nogle danske madvarer, hun savner i Frankrig, svarede hun:

»Selvfølgelig. Rugbrød, det er der ikke så meget af i Frankrig. Og sild og flæskesteg. Der er rigtig meget.«

Prins Joachim var ikke med til bogreceptionen.

Da B.T. spurgte prinsesse Marie, hvad hendes mand siger til hendes madspild-projekt, svarede hun ikke.

Hun har bidraget med seks opskrifter i bogen: Æble-jordbær smoothies, en spinat-omelet, ’søndagstapas’, biksemad, prinsesse Athenas mynte-frugtskål og wraps med røget laks.

Og prins Joachim er fan.

»Han kan godt lide retterne,« smilede hun, men ville dog ikke svare på, hvilken ret der er hans favorit.

»Det skal du spørge ham om.«

Prinsesse Marie måtte snøfte sig igennem sin tale og undskyldte sig med, at hun var lidt forkølet.

Hun sendte en stor tak til projektets initiativtager Selina Juul, som hun kalder en stor inspiration, og så håber hun, at bogen vil komme ud og ligge i alle danske hjem.

Onsdag fortsætter hun madspild-projektet med en middag på den svenske ambassade. Herefter tager hun torsdag som protektor for Folkekirkens Nødhjælp med til deres julearrangement, før hun slutter sin Danmarksturné af i Sønderjylland til et andet julearrangement på Schackenborg.