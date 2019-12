Mesterinstruktøren Lars von Trier fik ikke kommerciel succes med sidste års kontroversielle drama-gyser 'The House That Jack Built', der har Hollywood-stjernen Matt Damon i hovedrollen og Sofie Gråbøl i en af de andre centrale roller.

Men det svigtende publikum havde ingen betydning for hans personlige indtjening sidste år. Det viser hans spritnye regnskab for 2018/2019. Og han kan fremvise en imponerende – og voksende – millionformue.

Hans anpartsselskab Element Film, hvor han er eneejer og eneste ansatte, kunne i seneste regnskab fremvise et overskud for året på 1.161.443 kroner.

Det er efter, at von Trier har trukket 965.174 kroner ud til personaleomkostninger og dermed givet sig selv en månedsløn på rare 80.000 kroner.

Men rigtigt imponerende bliver det først, når man kigger på egenkapitalen for Element Film, som Lars von Trier stiftede i 1979 for 40 år siden.

Her kan man nemlig se, at den 63-årige instruktør råder over næsten 37 millioner kroner – helt præcist 36.866.216 kroner – igennem firmaet. Det er en stigning på lidt over en million i forhold til sidste år.

En del af årets overskud kommer via det, der kaldes 'indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder'.

Her har Element Film, der er associeret med hans og partneren Peter Aalbæks filmselskab Zentropa, modtaget 847.767 kroner.

Lars von Trier er blevet en meget rig mand på sine film. (Foto: Scanpix) Foto: VALERY HACHE Vis mere Lars von Trier er blevet en meget rig mand på sine film. (Foto: Scanpix) Foto: VALERY HACHE

Allerede i 2009 kom det frem, at de to originaler trækker penge ud af Zentropas moderselskab, Staten ApS, til deres egne selskaber, og alt tyder på, at det er denne praksis, von Trier stadig benytter sig af, siger professor Ole Friis, regnskabsekspert fra Syddansk Universitet.

»Det må det næsten være. Det passer med tallene, når man kigger på de to selskabers regnskaber,« siger han til B.T.

Det har tidligere medført kritik, at von Trier og Aalbæk trækker penge ud af Zentropa og poster pengene ind i egne firmaer, men ifølge Ole Friis er der ikke noget fordækt i det.

»Det er helt normal praksis, at man udlodder udbytte. Det er højt i forhold til årets indkomst, men det må ledelsen finde forsvarligt, og så er der faktisk ikke mere at sige til det, så længe ingen andre lider tab på den baggrund,« siger regnskabseksperten.

Han bruger på baggrund af regnskabet faktisk en beskrivelse af Lars von Trier, som man sjældent hører om den excentriske filmmager, hvis pressemøder både har kostet ham hårde ture i pressen og udelukkelse fra filmfestivalen i Cannes, efter han forsvarede Hitler i et tilsyneladende anfald af provokationstrang.

»Det er en fornuftig mand, der driver det selskab. Sådan ser det ud i min optik. Af hele overskuddet har han kun hævet 54.000 kroner til sig selv i udbytte, så der er ikke tale om en mand, der bare bruger løs,« siger Ole Friis.

De 54.000 kroner er vel at mærke et ekstrabeløb ud over de 80.000 kroner om måneden, von Trier har givet sig selv i løn.

Lars von Trier oplyser gennem sin pr-agent, Christel Hammer, at han ikke vil udtale sig til B.T. om årets regnskab,