Den israelske forfatter-mastodont Amos Oz er død 79 år gammel.

Forfatteren, som har modtaget Isralels litteraturpris, er et af landets mest oversatte forfattere og var samtidig en stor fortaler for fred mellem Israel og Palæstina.

Hans mest berømte værker er blandt andet ‘A Tale of Love and Darkness’, en selvbiografi, som er oversat til utallige sprog og blev filmatiseret i 2015 med skuespilleren Natalie Portman i en af hovedrollerne.

Derudover er han forfatteren bag blandt andet fiktionsbøgerne ‘Black Box’ og ‘My Michael’.

Amoz Oz sammen med skuespilleren Natalie Portman, som instruerede filmatiseringen af forfatterens selvbiografi 'A Tale of Love and Darkness' i 2015. Foto: Steve Granitz Vis mere Amoz Oz sammen med skuespilleren Natalie Portman, som instruerede filmatiseringen af forfatterens selvbiografi 'A Tale of Love and Darkness' i 2015. Foto: Steve Granitz

Oz har vundet flere priser, skriver Haaretz, både i Israel men også internationalt.

Han er blandt andet vinder af den franske pris Prix Femina, Frankfurts fredspris og Primo Levi Prize Italien, og han er officer af Frankrigs Ordre des Arts et Lettres.

Derudover har han været nomineret til Nobels Litteraturpris.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har offentligt udtrykt sorg over forfatterens død og kalder det for et stort tab for litteraturen og Israel.

Amos Oz blev født i Jerusalem og voksede op i landsbyen Hulda, som ligger i det centrale Israel.