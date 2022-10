Lyt til artiklen

The Rolling Stones kan stadig overraske.

I hvert fald hvis man skal tro på indholdet i en ny bog om det legendariske rockband, hvor forfatteren påstår, at forsanger Mick Jagger igennem tiden har haft en affære med både Stones-guitarist Keith Richards og deres tidligere medlem Mick Taylor.

Bogen hedder 'The Stone Age', udkom i august og er skrevet af den engelske musikjournalist Lesley-Ann Jones.

Den engelske avis The Mirror har læst bogen og skriver, at forfatteren først og fremmest kalder Mick Jagger for et 'biseksuelt ikon'.

Mick Jagger og Keith Richards under en koncert i Berlin 3. august 2022. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Mick Jagger og Keith Richards under en koncert i Berlin 3. august 2022. Foto: CLEMENS BILAN

I bogen citeres der fra interviews med flere af Stones-medlemmernes ekskærester.

Den i dag afdøde model Anita Pallenberg, der i 1970'erne var i et forhold med Keith Richards, citeres i bogen for at have sagt: 'Fra jeg første gang mødte dem, kunne jeg se, at Mick var forelsket i Keith'.

Sangerinden Marianne Faithfull, der i 1960'erne var kæreste med Mick Jagger, citeres videre for at have sagt om Mick Jagger og Keith Richards: 'Jeg fornemmede, at der var seksuelle undertoner mellem dem. Et eller andet sted vidste jeg, at Mick var biseksuel.«

Bogens forfatter har derudover talt med en Paul Levett, ven af Mick Taylors ekskone, Rose Millar.

De tre Stones-medlemmer Mick Taylor, Mick Jagger og Charlie Watts fotograferet i 1970. Foto: Cardenas Vis mere De tre Stones-medlemmer Mick Taylor, Mick Jagger og Charlie Watts fotograferet i 1970. Foto: Cardenas

»Hun (Rose, red.) fortalte mig, at hun engang fandt sin mand i seng med Mick Jagger. Hvorfor skulle hun sige sådan noget til mig, hvis hun ikke havde set det?,« er Paul Levett citeret for at sige i bogen.

Et af bogens yderligere 'beviser' er, at Mick Jagger i et interview fra 1995 kalder Mick Taylor for 'meget spændende' og 'meget køn'.

Og selvom Mick Jagger og Keith Richards forhold igennem tiden er beskrevet som turbulent, påpeger bogens forfatter, at Marianne Faithfull engang har sagt: 'Af alle Micks forhold er det eneste, der rigtig har betydet noget for ham Keith'.

Mick Jagger, der har otte børn fra forskellige forhold, har siden 2014 været sammen med den tidligere amerikanske balletstjerne Melanie Hamrick.

The Mirror har forgæves forsøgt at få en kommentar fra rocklegenden.

