Leonora Christina Skov hader alle mænd, men elsker alle kvinder. Hun er skidesur af den simple årsag, at hun ikke får pik. Hun ligner egentlig ikke en lesbisk, men det er hun, og derfor må hun mangle noget i sit liv. Og nå ja, så er hun gået til spilde.

Ovenstående har intet hold i virkeligheden. Alligevel er det nogle af de fordomme, den 44-årige forfatter gennem sit liv er blevet mødt af.

»Den tidligste fordom, jeg mødte, var, at jeg nok var interesseret i alle kvinder, hvilket har været løgn fra starten,« griner hun.

Fordommen stødte hun på første gang, da hun i 20'erne manglede et sted at holde jul.

Hendes forældre havde ikke været begejstrede, da hun som 21-årig var sprunget ud. Hun var stadig velkommen i hjemmet, fik hun at vide. Men hun måtte ikke tage sin kvindelige kæreste med, og hun måtte heller ikke tale om hende.

De vilkår kunne Leonora Christina Skov ikke leve med, som hun også har beskrevet det i sin prisvindende bog 'Den, der lever stille'. Efterfølgende talte hun ikke med forældrene i syv år.

Et af de år havde en veninde tilbudt, at hun kunne tage med til Sverige og fejre jul. Den svenske julefejring satte venindens bror dog en stopper for.

»Jeg stod som 23-årig og havde intet sted at holde jul, fordi han var sikker på, at jeg ville score hans søster på vej derop i toget. Jeg var slet ikke interesseret i hende.«

»Den fordom har jeg også mødt siden: at man har været bange for, hvad jeg kunne finde på.«

Én fordom er altså, at forfatteren skulle elske alle kvinder. En anden er, at hun hader alle mænd. Det blev hun ofte konfronteret med, da hun havde tjans som litteraturanmelder hos Weekendavisen.

Skrev hun en dårlig anmeldelse af en mands bog, strømmede det ind med læserbreve. Fra mænd. Mænd, der mente, at hun skulle fyres, fordi hun jo som bekendt var lesbisk og derfor måtte hade mænd. Og deres bøger.

»Brevene kom som en sikkerhed så stor som døden.«

»Det er ufatteligt træls, for hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå ud og sige, at jeg elsker alle mænd? For det er jo løgn. Jeg oplever, at man skal huske at sige, at man elsker det, som man har valgt fra i sit liv.«

Ligeledes er hun blevet mødt af fordomme om sine forhold til mænd, når hun har deltaget i debatter, hvilket hun ofte har gjort.

»Folk skriver, at jeg bare skal have noget pik, og det er, fordi jeg ikke har fået det, jeg er så skidesur.«

»Mine kvindelige hetero-venner, der debatterer, synes, at det lyder alletiders. De får nemlig at vide, at de aldrig får noget pik, fordi de er så klamme. Pikken som holdkæftbolsje kan man også kalde det.«

Forfatter Leonora Christina Skov modtog i 2018 prisen Årets Laks i forbindelse med Copenhagen Pride Parade. Prisen uddelen af LGBT+ Danmark og tildeles en person, der svømmer mod strømmen i relation til foreningens formål. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forfatter Leonora Christina Skov modtog i 2018 prisen Årets Laks i forbindelse med Copenhagen Pride Parade. Prisen uddelen af LGBT+ Danmark og tildeles en person, der svømmer mod strømmen i relation til foreningens formål. Foto: Mads Claus Rasmussen

Generelt synes fravalget af pik at være ensbetydende med, at forfatterens liv er ufuldendt. Hun har også fravalgt børn. Der må mangle noget, mener folk. Og det er den mest sårende fordom af dem alle, synes forfatteren.

»Det er så vildt, når jeg har kæmpet så hårdt for det liv, jeg har.«

»Og så mangler der ikke noget, nej.«

Fordommene er mange – og sejlivede: at hun kun kan skrive homobøger for homoseksuelle. At hun som lesbisk ikke er en lige så sjov ven som en bøsse. At hun ikke ligner en lesbisk, fordi hun ikke går i håndværkertøj og er god til at fikse ting. At hun er gået til spilde, fordi hun ikke har en mand ved sin side.

Med årene er der – trods alt – blevet længere og længere imellem fordommene. Leonora Christina Skov tror, det handler om, at hun er blevet et offentligt ansigt. At hun er lykkeligt gift med sin kone Annette. Og at der er sket en udvikling i samfundet.

Hun skal ikke længere hele tiden konfronteres med folks forudindtagede billede af, hvem hun er. Et billede, hun ikke selv kan genkende.

»Det er jo ikke rigtigt, at jeg ikke kan lide mænd. At jeg er aggressiv. At der mangler noget, eller at jeg er gået til spilde.«

»Det mest groteske er, at når man skal høre på sådan noget, når man står med en kæmpesucces af en bog. Man er kun en, der er noget værd, hvis man er noget for en mand. Hvad i alverden er det for et kvindesyn? Det må være den, der er værst.«

»At gå til spilde… Det er fandeme også klamt, ik'?«

Fordommene har hun brugt som drivkraft. Blandt andet, da hun skrev 'Den, der lever stille'.

»Jeg har følt en forpligtelse til at få noget ud af mit liv. Til ikke at gå til spilde. At man ikke skulle kunne sige om mig, at der manglede noget. Det er noget, der virkelig har ligget mig på sinde.«

Leonora Christina Skov mangler ikke noget. Hendes liv er faktisk så fyldt med alt, hvad hjertet kan begære, at hun er i overskud. Det overskud bruger hun i et forsøg på at bekæmpe fordommene – og de spørgsmål, der følger med.

Forfatter Leonora Christina Skov i forbindelse med Copenhagen Pride Parade 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forfatter Leonora Christina Skov i forbindelse med Copenhagen Pride Parade 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nogle gange gider jeg ikke svare folk på, hvornår jeg vidste, at jeg var lesbisk. Så tænker jeg: 'Hvornår vidste du, at du var hetero?' Der er en masse spørgsmål, hvor jeg tænker: 'Befri mig vel',« siger hun.

For det meste svarer hun, for hvis vi skal fordommene til livs, kræver det viden. Hun beskriver det som hendes egen lille oplysningskampagne. Hun håber, andre vil bidrage.

»Jo flere der er åbne omkring, at de lesbiske, jo flere er der at spejle sig i. Man bliver hurtigt undtagelsen, når man står alene. Og så kommer spørgsmålene og fordommene.«

De mange fordomme har haft den effekt, at forfatteren selv har fået... en fordom.

»Fordi jeg er blevet spurgt så meget, har jeg en fordom om, at de fleste har fordomme – også flere, end der egentlig har fordomme. Jeg er vant til, at når jeg møder nye mennesker, kommer der noget. Jeg kan blive helt positivt overrasket, hvis der ikke gør.«

»Jeg tænker, at det er nemt at blive meget mistroisk. Også mere mistroisk, end jeg egentlig bryder mig om at være. Jeg vil gerne kunne møde folk uden frygt.«