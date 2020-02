Kogebogsforfatter Lene Hansson blev veganer længe før, det blev moderne. Hun tror på, at kost og motion er vigtig for sundheden, men minder også om, man skal huske at give sig selv mentale pauser.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed for mig er både at have sundhed i krop og sjæl. Jeg tror, at sundhed for de fleste mennesker handler om at spise sundt eller dyrke motion. Det er nok det, som man tænker på først og fremmest. Og jeg kan se, når jeg kigger på mit eget liv og alle de mennesker, som jeg har haft i konsultation, at man kan komme rigtig langt med kost og motion.«

»Udfordringen er bare, at hvis man ikke også har balance psykisk, så skrider det hele. Så det er en ligeså vigtig del. Man kan sammenligne det lidt med en malkestol med tre ben. Hvis der kun er to ben, der er i orden, så vælter stolen.«

Hvad er dit bedste råd til en sundere hverdag?

»Man skal hele tiden mærke efter, hvad man bedst kan gøre for sig selv - hver dag! Hvis man eksempelvis har en presset dag foran sig og ikke har tid til at handle, presse juice eller lave salat, så gør det næstbedste.

Lene Hansson og James Price. PR-FOTO Vis mere Lene Hansson og James Price. PR-FOTO

»Køb en færdigblandet salat og en koldpresset juice på vejen. Hvis ikke du har mulighed for at tage i fitnesscenteret, så gå en rask tur, og så skal du huske at give dig selv lov til at holde mentale pauser. Ikke pauser, hvor du skal læse, se fjernsyn eller kigge på din telefon, men tid, hvor du bare sidder for dig selv og tænker dagene igennem.«

Hvad har du altid i køkkenet?

»Mælkesyrebakterier, havremælk og masser af grøntsager og frugt. Jeg presser meget juice på min slow-juicer. Det smarte er, at jeg kan bruge alt det grønt fra køleskabet, som jeg ellers ikke ville nå at bruge, og samtidig kan jeg bruge overskuddet fra juicen – altså det, som man kalder pulp. Det bruger jeg til at bage, lave omelet eller lave veganer-frikadeller.«

Hvad har ændret sig, efter du valgte kun at spise plantebaseret kost?

»Jeg har snart levet vegansk i 30 år. Før jeg levede sådan, var jeg hele tiden til lægen. Jeg havde irritabel tyktarm, astma, allergi, eksem og leddegigt. Lægen fortalte mig aldrig, at maden kunne være en måde at forbedre alt det.

» I stedet talte vi kun om den medicin, som jeg skulle tage. Senere fik jeg selv øjnene op for, at plantebaseret kost kunne hjælpe, og det betød, at jeg efter tre måneder ikke behøvede at tage noget medicin. Alle sygdommene var gået væk af sig selv. Så der er ingen tvivl om, at jeg føler mig mere sund, når jeg lever vegansk og ikke behøver tage medicin.«