En ny bog om den dømte overgrebsmand Jeffrey Epstein, som endnu ikke er på gaden, har allerede affødt en masse skriverier.

Eksempelvis har flere artikler om bogen, der har titlen 'Controversy: Sex, Lies and Dirty Money By The World’s Powerful Elite', handlet om Epsteins tætte forhold til den britiske prins Andrew.

Den engelske prins er dog ikke den eneste, der bliver nævnt. Nu er der også andre kongelige, som er sat i forbindelse med bogen.

Nærmere bestemt er svenske prinsesse Madeleine på forsiden, skriver Svensk Damtidning, og det er der en helt særlig grund til, afslører journalist og forfatter bag, Ian Halperin.

Arkivfoto af den nu afdøde finansmand Jeffrey Epstein. Foto: HO

»Jeg har fået at vide, at Epstein traf hende (prinsessen, red.) og hendes mor til et velgørenhedsarrangement, og han blev besat af hende,« siger Halperin til den svenske avis.

Epstein har ifølge Ian Halperin kaldt den nu 38-årige prinsesse for den smukkeste kongelige, der findes.

Jeffrey Epstein sad varetægtsfængslet og ventede på at komme for retten i en sag om sex-trafficking, da han sidste år begik selvmord i sin celle.

Ifølge blandt andet Netflix-dokumentarserien 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' havde milliardæren skabt en verden for sig selv fyldt med potentielle ofre. Her pressede han unge kvinder til at tilfredsstille ham seksuelt, samtidig med at han fik dem til at hverve nye unge kvinder til sig selv og de magtfulde mænd, han omgikkes.

Arkivfoto af prinsesse Madeleine. Foto: SOREN ANDERSSON

Nogle af de kvinder, som ifølge anklagerne var underlagt Jeffrey Epsteins magt, var mindreårige.

37-årige Virginia Giuffre er en af de kvinder, som er stået offentligt frem med sine anklager, og hun har en helt særlig historie at fortælle.

Hun siger nemlig, at prins Andrew begik et seksuelt overgreb på hende, da hun var bare sytten. Det var Jeffrey Epstein og hans højre hånd, Ghislaine Maxwell, som tvang hende til at acceptere overgrebet, siger hun.

Prins Andrew nægter overhovedet at have mødt Giuffre.

Prinsesse Madeleine er mor til to døtre og en søn, og det svenske medie Damtidning skriver, at hun netop har forebyggelse af seksuelle overgreb på børn som mærkesag.