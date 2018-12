Den Oscar-vindende skuespiller Forest Whitaker skal skilles fra Keisha Nash, som han har været gift med i 22 år.

Forest Whitaker skal have indgivet skilsmissebegæringen torsdag.

Det skriver flere medier, heriblandt det normalt velinformerede medie TMZ.

I skilsmissebegæringen angiver Forest Whitaker ’uforenelige forskelle’ som årsag. Han anfører samtidig, at han ikke vil betale hustrubidrag.

Forest Whitakers helt store rolle var som Idi Amin i filmen The Last King of Scotland. En præstation, han vandt en oscar for. Foto: STUART PRICE Vis mere Forest Whitakers helt store rolle var som Idi Amin i filmen The Last King of Scotland. En præstation, han vandt en oscar for. Foto: STUART PRICE

Den formulering dækker dog ikke nødvendigvis over andet, end at parterne allerede har delt formuen mellem sig.

En række medier fortæller blandt andet, at parret i september sidste år satte to huse til salg til en samlet værdi af 12 millioner dollars. Det tolkes af TMZ som om, at indtægterne derfra kan være en måde at dele formuen på.

Forest Whitaker og Keisha Nash har to døtre sammen: Sonnet på 22 og True på 20. Begge havde derudover et barn med ind i ægteskabet.

Forest Whitaker har langt over 100 film på cv’et. I 2007 blev han belønnet med en Oscar for sin præstation som Idi Amin i fimen 'The Last King of Scotland'.