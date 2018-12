'For lækker til love'-stjernen fik for knap fire måneder nyt job, men først nu er hun klar til at fortælle om det.

Tilbage i april kunne ‘For lækker til love’-stjernen Melanie Norskov fortælle, at hun havde haft en hård periode. Hun havde haft et mentalt breakdown, hvor hun i et par dage intet kunne gøre.

Hun følte sig ikke god nok og følte, at hun skuffede sig selv, fordi hun ikke magtede alle de ting, hun gerne ville.

Ifølge Melanie selv skyldtes det mentale breakdown dels, at hun havde meget at se til med med fuldtidsjob, skole, blog og bijob, og dels, at hun ikke er vokset op med ros, og at hun derfor har svært ved at tro på sig selv engang imellem.

Heldigvis kunne ‘For lækker til love’-baben i august fortælle, at det gik meget bedre med hende. Det viser sig faktisk, at det gik så godt, at hun var blevet tilbudt et nyt job, som hun havde takket ja til. Det er dog først nu, at reality-baben åbner op om det spændende job:

»Ifølge min kontrakt startede jeg 1. september, men officielt startede jeg først, da vi kom hjem fra USA i starten af november. Grunden til, at jeg ikke har delt det før nu, er, fordi der var nogle ting, der har ændret sig undervejs.«

»Der har været lidt stille på det sidste på min blog, og jeg ved ærligt ikke rigtig, hvad der foregår lige pt. Men jeg er så ked af det, frustreret og min angst er begyndt at være mere og mere real igen, og derfor har jeg desværre heller ikke det samme overskud. Det er også mega frustrerende at starte på et nyt job og så starte ud sådan her,« fortæller Melanie ærligt på sin blog og fortsætter:

»Heldigvis har jeg de bedste mennesker og chefer omkring mig, som gør alt, hvad de kan, for at få det til at fungere, fordi de tror på mig.«

»Min drøm er at komme mere ind i event-og PR-branchen. Derfor er det også en sindssyg spændende, men stadig angstprovokerende, stilling, jeg har sagt ja til.«

»Jeg er nemlig blevet Corporate Event Manager for Estée Lauder Companies/Magasin Kgs. Nytorv. Det betyder, at jeg står for at lave kunde-events på alle ELC countere altså: Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown, La Mer, Tom Ford, Jo Malone og Origins. Jeg er mega stolt af, at jeg alligevel er kommet så langt. Det tror jeg slet ikke, jeg havde overvejet i min vildeste fantasi.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.