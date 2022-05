Det er knap fire årtier siden Abba-medlemmerne sidst var samlet på den røde løber.

Det blev der dog lavet om på torsdag, hvor de fire medlemmer Benny Andersson, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Fältskog og Björn Ulvaeus var at finde på den røde løber i Queen Elizabeth Olympic Park i London.

Genforeningen sker i anledningen af premieren på gruppens digitale Abba Voyage-koncert, som vises i London. Showet omfatter intet mindre end 22 sange og varer halvanden time.

Til det højteknologiske event er der skabt digitale avatar-billeder – eller 'abbatarer' – der skal optræde som digitale kopier af gruppens fire medlemmer, som de så ud i 1979.

Abba, som de så ud i 1974. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Abba, som de så ud i 1974. Foto: TT NEWS AGENCY

Ifølge Mirror var det da også noget af en oplevelse for band-vennerne at være samlet igen på den måde.

»Det har været følelsesladet at være sammen igen og se alle de fans, der kom for at se os,« lød det fra Agnetha på den røde løber, mens Anni-Frid tilføjede:

»Det var så spændende at komme sammen igen som en gruppe efter så mange år.«

De svenske popikoner Abba, der ellers brød i 1982, udgav i 2021 albummet 'Voyage', der var gruppens første studiealbum siden 'The Visitors', som udkom i 1981.

Abba slog for alvor igennem, da de, to år efter at have dannet gruppen, vandt Eurovision med kæmpehittet 'Waterloo' i 1974.

Siden har bandet i de aktive år frem til 1982 haft hele ni singler og albums, der er strøget til tops på hitlisterne i Storbritannien – men også på verdensplan.

Ifølge Björn Ulvaeus og Benny Andersson skal Abba-fans dog ikke forvente meget mere fra gruppens hånd.

»Jeg sagde faktisk aldrig, at det var slut, i 1982. Men det gør jeg nu. Nu er det slut,« har Benny tidligere udtalt.