Vi har set dem sammen på Instagram og på paparazzi-billeder, men tirsdag viste de sig for første gang sammen på den røde løber.

20-årige Brooklyn med det berømte efternavn Beckham dukkede op til visningen af filmen 'Once Upon A Time In Hollywood' i Cannes med sin to år ældre modelkæreste, Hana Cross.

De to har været et par siden efteråret, men tirsdag var første gang, det unge par viste sig sammen ved en officiel begivenhed.

Hun vakte opsigt i en sort kjole i læder, mens han var i traditionel smoking.

Brooklyn Beckham og Hana Cross i Cannes. Foto: STEPHANE MAHE

Ifølge den britiske avis Daily Mail har de to et stormfuldt forhold og er flere gange blevet fotograferet i heftige skænderier.

Tirsdag var alt dog fryd og gammen, og Brooklyn gav sin kæreste et ømt kys bag øret.

David og Victoria Beckhams ældste søn har - sin unge alder til trods - allerede et forlist forhold bag sig. Som 17-årige fandt han sammen med filmstjernen Chloë Grace Moretz, men de gik hvert til sit sidste efterår.

'Once Upon A Time In Hollywood' er skabt af Quentin Tarantino og har både Brad Pitt og Leonardo DiCaprio på rollelisten.