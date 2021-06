Den 37-årige musiker Mads Langer og hans kone, den 26-årige model Julie Lillelund, blev i sidste uge forældre for første gang, da datteren Hannah kom til verden.

Nu viser den stolte far så sin lille familie frem for første gang i et opslag på Instagram, hvor han takker for al opmærksomheden i forbindelse med familieforøgelsen.

»Alle har det godt. Vi sover mindre, men lever mere,« skriver Mads Langer til opslaget.

»Nu vil jeg krybe tilbage i vores boble og nyde en måneds barsel med de to største lys i mit liv.«

Den glædelige nyhed om familieforøgelsen delte Mads Langer og Julie Lillelund tilbage i december, hvor de på deres sociale medier offentliggjorde, at de ventede sig en pige.

Musikeren og den 11 år yngre 'Danmarks næste topmodel'-finalist har dannet par siden de mødtes gennem fælles venner i 2016.

Året efter gik Mads Langer på knæ, og i juli 2019 gav han og Julie Lillelund hinanden deres ja i Nørup Kirke ved Vejle med efterfølgende bryllupsfest på Engelsholm Slot.

Nu er parret så også blevet forældre for første gang til datteren Hannah, som er rykket med ind i familiens hjem i Valby.