Den sidste sæson af 'Badehotellet' skal først indspilles i 2023, og derfor står Amalie Dollerup nu for første gang i ni år foran en sommer uden de store planer.

»Det er lige pludselig en meget åben kalender, nu hvor vi ikke skal filme 'Badehotellet' i år, men jeg håber på, at der kan opstå nogle nye muligheder hen ad vejen,« fortæller Amalie Dollerup og tilføjer:

»Sådan er det tit i vores branche. Så bliver planerne lavet om, og så sker der noget nyt og uforudsigeligt. Men det bliver dejligt at have mere tid til at være sammen med min familie.«

Amalie Dollerup er gift med skuespiller Andreas Jebro, der de sidste par år er kommet med ombord på 'Badehotellet'-holdet som modstandsmand Claus Villumsen.

Amalie Dollerup og Andreas Jebro. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Amalie Dollerup og Andreas Jebro. Foto: Ida Marie Odgaard

Ud over at de nu altså får mere tid sammen til sommer, håber Amalie Dollerup, at særligt ét nyt projekt nu bliver muligt.

Sidste år indspillede hun nemlig første sæson af en ny tv-serie 'Dopamin', der lige om lidt får premiere på Discovery Plus.

Hvis den bliver et hit, er Amalie Dollerup klar på hurtigt at komme i gang med en sæson to.

»Hvis den første sæson bliver godt modtaget af seerne, er der lige pludselig plads i kalenderen for mig til at kunne lave en sæson to allerede i efteråret. Det håber jeg meget, vi skal,« fortæller Amalie Dollerup, der også kommer til at bruge året på foredrag.

Blandt andet tager hun på turné med sin 'Badehotellet'-kollega Anne Louise Hassing, tilføjer hun.

I forhold til den kommende sidste sæson af 'Badehotellet,' fortalte Amalie Dollerup forleden til B.T., at hun regner med at være med til den store afslutning.

»Ja, det går jeg ud fra, og jeg har ikke hørt andet. Jeg er i hvert fald blevet spurgt,« lød det fra Amalie Dollerup, der samtidig erkendte, at det bliver underligt at nå til vejs ende med 'serien.

»Det bliver jo mærkeligt at slutte, når man har lavet det i så mange år. Jeg har været så vant til at lave det og så glad for at være en del af det.«

Amalie Dollerup. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Amalie Dollerup. Foto: Ida Marie Odgaard

Amalie Dollerup har været en del af 'Badehotellet', siden man optog første sæson tilbage i 2013, og hun vil derfor ende med at have brugt ti år på serien.

Det reflekterede hun også over:

»Mens vi indspiller historier, så kører livet jo også ved siden af, hvor der bliver født børn og købt huse og skilsmisser og det ene og det andet, så man bliver lidt en familie, fordi man er så meget sammen på en anden måde end på mange andre arbejdspladser.«