For første gang i flere måneder har de fredag aften fri. Hvad bruger de den på?

Det er nu en uge siden, at TV 2 lukkede ned for efterårets udgave af 'Vild med dans'. Spørgsmålet er, hvad de medvirkende så skal bruge deres fredag på.

Herunder kan du se, hvad de forskellige har af fredagsplaner:

Cecilie Schmeichel:

»Min datter på fem år havde krise i går (onsdag, red.), da hun opdagede, at der ingen 'Vild med dans' var fredag. Kunne trøste hende med, at morfar (min far) har fødselsdag i morgen (fredag, red.). Så vi skal hjem til ham og fejre fødselsdag.«

Damien Czarnecki:

Den professionelle danser har arbejdet meget i udlandet de sidste mange år, og derfor nyder han nu at være hjemme i Danmark og få mulighed for at være sammen med sin familie og venner.

»I morgen (fredag, red.) kommer min søster Catja til middag hos min kæreste Magda og mig. Jeg elsker at lave mad, så jeg serverer min signaturret, thai curry, og så skal der ellers max hygges. Vi kommer nok også til at snakke lidt dans, da min søster er tidligere danser.«

Cecilie Schmeichel og Damian Czarnecki.. Foto: Martin Sylvest

Morten Kjeldgaard:

»I morgen aften (fredag, red.) er jeg på weekendtur med min kæreste Frede på Falkenberg Strandbad i Sverige. Oven i huskøb, indflytning og meget arbejde – blandt andet 'Vild med dans' – er det virkelig tiltrængt.«

Nicholas Kawamura:

»Lørdag skal jeg til årets store julefrokost hos svigerfamilien i Aarhus. Og her står vi for en kæmpe omgang høns i asparges til tarteletter. Så det skal jeg kokkerere fredag.«

Natasha Brock:

»Jeg skal højst sandsynlig bare være hjemme på sofaen. De sidste tre måneder har jeg ikke haft en fri fredag, så jeg glæder mig til ikke at lave noget. Altså, medmindre de andre gider mødes og hygge og måske danse lidt, så er jeg frisk på det.«

Thomas Evers Poulsen:

»Jeg skal være hjemme i sofaen med håndbold i fjernsynet.«

Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen. Foto: Martin Sylvest

Jenna Bagge:

»Jeg skal pynte til jul, spise risengrød og se julefilm med Albert (hendes kæreste, skuespiller Albert Rosin, red.). Så det bliver en 'vild' fredag.«

Eugen Miu:

»I morgen aften (fredag, red.) får jeg en af mine venner fra Aarhus på besøg, og vi skal lave god mad, og så må vi se, hvad aftenen bringer. Ikke rigtig store planer.«

Malene Østergaard:

»Jeg skal hygge med mine to drenge – vi skal bage pebernødder, og så skal vi pynte op til jul. Det glæder jeg mig mega meget til.«

Caspar Phillipson og Malene Østergaard. Foto: Martin Sylvest

Camilla Dalsgaard: »I morgen aften (fredag, red.) er der sat tid af til mine veninder. Vi starter med at spise ude, og så skal vi en tur i biffen og se 'Fædre og mødre', som jeg glæder mig meget til at se.« Heidi Frederikke: