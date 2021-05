»Det var dumt og ikke i orden at udstille andre på den måde.«

Sådan lyder det fra smykkedesigner Mai Manniche, der på sin Instagram-profil siger undskyld til de to kendismænd, som hun i begyndelsen af 2020 påstod, hun havde haft en kærlighedsrelation til.

De to kendismænd hedder Thomas Blachmann og Søren Rasted og er henholdsvis kendt for at sidde i dommerstolen i 'X-Factor' og engang at rocke keyboardet i bandet Aqua.

Mai Manniche fortalte dengang på Facebook, at hun havde haft et to uger langt forhold til Thomas Blachman, som endte i et brud, der var hårdt for hende at komme igennem.

Thomas Blachman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Thomas Blachman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Søren Rasted mødtes hun med to gange og skrev beskeder med i cirka to måneder.

Hun blev forelsket i ham, men den relation endte også. Årsagen var ifølge Mai Manniche selv, at det kan være svært for folk, når hun ikke er den, man ser i medierne.

»Jeg har fortrudt meget, at jeg skrev og satte navn på de to forhold. Jeg har aldrig gjort det tidligere og vil aldrig gøre det igen. Det var en fejl fra min side, og det vil jeg gerne undskylde for,« skriver hun i en mail til B.T. lørdag.

Hun uddyber, at alle kan lave fejl, og i dette tilfælde har hun lært af sine.

Søren Rasted Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Søren Rasted Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Længere er den ikke,« afslutter hun.

På Instagram skriver hun desuden, at hendes hjerte på det tidspunkt – i februar for lidt mere endt et år siden – var såret.

Dengang hun fortalte om de to forhold, spurgte B.T. Mai Manniche, hvorfor hun valgte at nævne deres navn. Her svarede hun:

»Fordi jeg har brug for, at det ikke er så hemmeligt det hele. Jeg har fået nok af hemmeligheder. Andre må nævne navne om dem, de ser, kendte som ukendte, så hvorfor må jeg ikke'. At være spundet ind i et hemmelighedsnet har næsten været det værste, og ved at komme navn på, gør jeg det også mere virkeligt for mig selv.«