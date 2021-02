»Leave Britney alone,« hulkede han. Resten af verden grinte.

Men der var intet at grine af for amerikanske Chris Crocker, der i et forsøg på at støtte op om sit store idol i stedet endte med ufrivilligt at blive genstand for andres morskab. Hele verdens morskab.

I kølvandet på The New York Times-dokumentaren 'Framing Britney Spears' er der nok ikke så mange, der griner mere.

For Chris Crocker i 2007 havde ret, da han i en tårevædet video italesatte, at paparazzi og andre ikke behandlede sangerinden ordentligt.

Chris Crocker. Foto: Henny Garfunkel Vis mere Chris Crocker. Foto: Henny Garfunkel

Han revsede dem for at skubbe hende så langt ud, at hun i et sammenbrud klippede alt sit hår af. Og med god grund.

At han havde fat i den lange ende, er da der også flere, der nu har fortalt ham. Men det luner ikke, fortæller han i et længere opslag på Instagram.

At han nu er i stand til at sige »hvad sagde jeg«, ændrer nemlig ikke på det mareridt, han oplevede dengang, da hans video gik viralt.

»Måske det ville føles godt, hvis det ikke også understregede, at grunden til, at ingen tog mig seriøst dengang, var, at jeg var genderbending teenager, og at reaktionen mod mig var transfobisk,« skriver han.

Da han lagde den famøse video ud i 2007, var han 20 år. På blot to dage havde over to millioner mennesker verden over set hans opråb.

Folk begyndte at lave parodier. Mobbe ham. Og det, der var værre.

»Efter jeg sagde det (leave Britney alone, red.), skulle jeg frygte for mit liv. Dødstrusler blev sendt til min bedstemors hus.«

Videre fortæller han, at han som genderbender i forvejen havde det svært, da han levede i de knapt så tolerante Sydstater.

Britney Spears led i 2007 et mentalt sammenbrud og klippede i den forbindelse alt sit hår af. Foto: Unknown Vis mere Britney Spears led i 2007 et mentalt sammenbrud og klippede i den forbindelse alt sit hår af. Foto: Unknown

Bedre blev det ikke af, at også LGBT+-personer begyndte at vende sig mod ham, beskriver han:

»Ikke kun verbalt, men også fysisk blev jeg angrebet på homobarer og på gaderne af LGBT+-personer, der var flove over mig, fordi medierne gjorde grin med mig, og det, mente de, ødelagde deres ry.«

Chris Crocker er i dag 33 og er – nøjagtigt som dengang – det, man kalder en internetkendis. Derudover forsørger han sig ved at blogge og optræde i pornofilm.

Han er kommet videre. Og han håber, andre vil gøre det samme.

»Jeg håber ikke alene, at Britney får den frihed, hun fortjener. Jeg håber også, at feminine queer-personer fremover ikke skal tortureres i medierne, når de viser menneskelighed,«