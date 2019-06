Når man slentrer ned ad brostenene ved Allinge Havn under Folkemødet, er det næsten umuligt ikke at få øje på et kendt tv-ansigt.

Og de mange populære tv-værter er ikke kun kommet til Bornholm for de røgede sild .

B.T. har på solskinsøen talt med Anders Lund Madsen, Mads Steffensen, Emil Thorup, Huxi Bach og Ane Cortzen, der alle henter velbetalte bijobs hjem under Folkemødet.

Enhver debat kræver en ordstyrer, og når ordstyreren samtidig er et kendt ansigt, kaster det en smule mere glans over arrangementet.

Og den glans koster altså knaster.

Ane Cortzen er den eneste af de fem tv-værter, der vil fortælle, præcist hvor mange penge hun tager med hjem efter tre dage i Allinge.

80.000 kroner.

B.T. møder hende, efter hun har modereret en halv times debat mellem Danske Banks midlertidige CEO og PensionDanmarks chef.

20.000 kroner har hun fået ind på kontoen for den debat, fortæller hun. Det samme beløb, hun også får for de tre andre jobs, hun har under dette års Folkemøde.

Ane Cortzen er godt klar over, at løn er noget, mange helst holder for sig selv, men hun er selv åben omkring det, fordi hun synes, det er fair, at man får et honorar for et stykke arbejde.

»Det er et krævende job at moderere, så det bliver interessant og godt, så jeg har ikke noget problem med at sige, hvad jeg tjener. Jeg har et problem med, at folk synes, det er for dårligt, at man skal løn for det arbejde, man laver, fordi jeg synes, jeg lægger et stort stykke arbejde,« siger Ane Cortzen.

Hendes kollegaer er dog ikke nær så åbne om deres Folkemøde-løncheck.

Emil Thorup er torvholder på seks debatter i alt, og da B.T. møder ham ved Røgeriet i Allinge fortæller, han at det er meget varierende, hvad han får for de forskellige jobs.

Eksempelvis tjener han ofte mere ved private virksomheders arrangementer end ved offentliges.

»Jeg vil ikke ud med, hvor meget det præcist er samlet, men det er klart for nedadgående år for år. Ikke fordi der er færre jobs, men fordi budgetterne bliver mindre og mindre og lidt mere humane måske,« siger Emil Thorup.

Der skal dog ikke skal herske nogen tvivl om, at de populære tv-værter med deres moderatorjobs ikke lider nogen nød, siger han. Han synes selv, det kan være ‘helt sindssyge’ beløb, man kan få som moderator, og at det derfor nok er meget godt, de er faldet lidt:

»Der er klart kommet en udfladning, og jeg ved godt, det selvfølgelig er negativt for mig selv, men jeg synes, det er positivt. Der er ingen grund til, at så få mennesker skal tjene så mange penge. Det er måske lige voldsomt nok, ik.«

Radioprogrammet ‘Den Korte Radioavis’ sender ud af højtalerne på hjørnet af gaden i Allinge, og den fiktive satirefigur Kirsten Birgit, spillet af Frederik Ciliius, siger, at hun efter tre dage på Folkemødet kan tage 300.000 kroner med sig hjem til København.

300.000 er dog langt fra, hvad der står på Emil Thorups konto, når weekenden er forbi, siger han:

»Det ville eddermame være synd at sige, at jeg tjener det. Hvis jeg kommer hjem med en sjettedel af det, så er det fint. Det er ikke vanvittigt, det er det ikke.«

Huxi Bach, der lige er blevet færdig hos Dansk Erhverv med arrangementet ‘Christiansborg i erhvervspraktik’, griner, da B.T. spørger, om han tjener i nærheden af 300.000 på de tre dage, han er her. Det gør han ikke, siger han.

Men måske er det ikke helt så langt derfra.

Den kendte satiriker og tv-vært har nemlig hele ni moderatorjobs i løbet af Folkemødet.

»Jeg tjener hæderligt. Du får mig ikke til at sætte et beløb på, men jeg tjener godt. Det er ingen hemmelighed,« siger han.

Anders Lund Madsen tjente i 2016 30.750 kroner for at modere en debat på Folkemødet, som blev afholdt af Udannelses- og Forskningsministeriet.

Det kunne B.T. få aktindsigt i, da det var en offentlig virksomhed, der havde hyret ham.

Men da vi møder ham efter en debat hos Realdania, er han noget skeptisk, da han får spørgsmålet om, hvad han tjener.

»Det har du da overhovedet ikke noget at gøre med,« siger han og laver et blik, som kun han kan lave:

Jeg synes ikke, det rager dig. For det er jo op til Realdania, om de vil hyre mig, eller om nogle andre vil hyre mig, og hvad de vil betale. Jeg har ikke lyst til at fortælle det, for hvis jeg nu tager nogle andre penge for det hos nogle andre, så bliver de kede af, hvorfor de har skullet betale mere end andre. Det er jo en individuel forhandling,« siger han.

Anders Lund Madsen holder altså folkemødelønnen fortrolig for ikke at undergrave sin egen freelance-forretning.

Men han fortæller, at han tjener 52.000 om måneden på Radio24syv, hvor han er fastansat.

Mads Steffensen drejede 180 grader rundt på sin hvide sneakersål, da B.T. mødte ham og spurgte til hans løn. Han ville gerne snakke. Men ikke om det.