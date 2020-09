'Er det virkelig Jennifer Aniston? Det ligner hende overhovedet ikke.'

På Instagram undrer flere brugere sig over et billede af skuespillerinden i selskab med sine 'Friends'-kollegaer Lisa Kudrow og Courteney Cox.

Under årets Emmy Awards, der blev afholdt natten til mandag i USA, blev der stillet om til de tre kvinder, der sammen opholdt sig i Jennifer Anistons hjem. Her kom de med en lille joke om, at de altså boede sammen.

»Gør I?« spurgte showets vært Jimmy Kimmel, hvortil Jennifer Aniston hurtigt svarede:

»Vi har været bofæller siden 1994, Jimmy.« Altså en henvisning til det år, 'Friends' fik premiere.

Det er dog ikke joken, der er løbet med opmærksomheden, selv om reaktionerne altid er positive, når de tre 'Friends'-skuespillerinder genforenes.

I stedet er det et billede af genforeningen, som E!News har delt på Instagram, der har skabt undren.

Flere mener nemlig ikke, at Jennifer Aniston er til at kende på billedet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af E! News (@enews) den 20. Sep, 2020 kl. 7.16 PDT

'Jen bør tage det roligt med indsprøjtninger og fillers,' skriver en bruger, mens en anden tilføjer: 'Åh, Jennifer, hvad har du dog gjort?'

Andre påpeger, at billedet blot er taget på et uheldigt tidspunkt, og at der i øvrigt ikke er noget usædvaneligt i, at en Hollywood-stjerne som Jennifer Aniston får lidt hjælp til at holde udseendet ungt.

Det er da også langt fra første gang, folk spekulerer i, om hun har allieret sig med læger med styr på kosmetiske indgreb.

Både hendes bryster, hendes læber, hendes pande, hendes kinder, hendes øjne – man kunne blive ved – har været genstand for spekulationer.

Selv har hun kun bekræftet ét tilfælde, hvor hun har været under kniven. I et interview fra 2007 med People fortalte hun således, at hun havde fået opereret sin næse. Af helbredsmæssige årsager.