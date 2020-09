Nu er J.K. Rowling endt der igen. I det nådesløse stormvejr. På Twitter.

Og denne gang er folk så vrede, at de har erklæret hende død. I hvert fald har hashtagget #RIPJKRowling de seneste dage trendet på det sociale medie.

Baggrunden for den voldsomme shitstorm? Harry Potter-forfatterens seneste bog.

'Troubled Blood', som den hedder, er skrevet under hendes pseudonym Robert Galbraith. Bogen er en del af hendes krimiserie og handler om en mand, der klæder sig ud som en kvinde, når han begår sig som seriemorder.

Hvis du løbende har fulgt med i den kritik, der det seneste år har været rettet mod J.K. Rowling, har du nok regnet ud, at 'transkvinde' er nøgleordet for den shitstorm, hun nu er havnet i.

Hvis ikke, er her en gennemgang af de udtalelser, der gang på gang har vakt furore, fordi folk mener, hun er transfob – altså diskriminerer transpersoner.

I 2018 likede forfatteren et opslag på Twitter, som flere fandt krænkende. Tweetet var nedladende mod mænd i kjoler, mente flere.

Året efter erklærede J.K. Rowling så sin støtte til Maya Forstater – en ciskvinde, der ikke fik forlænget sin kontrakt i en britisk tænketank, fordi hun offentligt havde udtrykt kritik af den britiske regering, der foreslog at lade briter selv bestemme deres kønsidentitet.

'Gå klædt, som du vil. Kald dig selv, hvad end du vil. Gå i seng med hvilken som helst samtykkende voksen, som har lyst. Lev dit liv i fred og sikkerhed. Men at tvinge kvinder fra deres job, fordi de mener, at køn er et biologisk faktum og uforanderligt?' skrev forfatteren på Twitter.

I juni i år gik hun igen til tasterne, da hun på Twitter skrev et opslag omhandlende menstruation. Mere konkret HVEM, der menstruerer.

Hun var nemlig faldet over en artikel, hvori ordene 'mennesker, der menstruerer' indgik i overskriften.

'Mennesker, der menstruerer. Jeg er sikker på, at der plejede at være et ord for disse personer. Hjælp mig, en eller anden,' skrev hun og tilføjede en masse ord, der refererede til ordet 'kvinder'.

Straks igen blev hun kritiseret. Også af virkelighedens Harry Potter, Daniel Radcliffe, der på Twitter skrev:

'Transkønnede kvinder er kvinder. Alle, der siger andet, udvisker identiteten og værdigheden hos transpersoner. Det går imod alle råd givet af professionelle sundhedsorganisationer, som har langt større ekspertviden på området end Jo (J.K. Rowling, red.) og mig.'

Og nu er det så 'Troubled Blood', som flere ser som et udtryk for forfatterens had til transpersoner. En bog, som altså har givet anledning til, at folk på Twitter skriver, at hun må hvile i fred.

'Til minde om J.K. Rowling. Hun er ikke død, men hun dræbte sin karriere ved stolt at hade transpersoner, og ingen ville virkelig savne hende så meget alligevel,' skriver en bruger på Twitter, og en anden bakker op:

'#RIPJKRowling, hun er ikke død, men det er hendes karriere.'

Det er dog ikke alle, der kritiserer forfatteren. Nogle henviser til, at folk skal huske, at bogen altså er fiktion, og at det i øvrigt er voldsomt at ønske andre døde.

Andre påpeger, at den store – og i øvrigt gratis – omtale af bogen må komme forfatteren til gode. For som man siger: Al omtale er god omtale.

Og så er der dem, der for en stund på grund af hashtagget troede, at forfatteren var død. Således har Twitter måttet præciserer, at hun rent faktisk er i live.

Selv har J.K. Rowling endnu ikke udtalt sig om sagen. Tidligere i år udgav hun dog et langt blogindlæg, hvori hun forklarede sig i forhold til den tidligere kritik.

I indlægget forklarede hun blandt andet, hvordan et voldeligt forhold med seksuelt misbrug har påvirket hendes syn på transpersoner.

'Jeg nævner ikke disse ting for at få sympati. Jeg nævner dem i solidaritet med det store antal kvinder, der har historier som mig, men som er blevet dømt som værende snæversynede, fordi de har bekymringer omhandlende kønsopdelte områder,' skrev hun og hentydede til ubehaget ved at skulle klæde om med en person, der tidligere var en mand.

J.K. Rowling understregede i sit skriv, at hun ønsker, at 'transkvinder kan føle sig sikre', men at hun på samme tid ikke vil have, at personer, der er født som kvinder, skal føle sig mindre sikre.