Mange modefolk følger med, når Europas royale klæder sig på, og detaljerne bliver nærstuderet.

Og engelske prins Williams kone må også se sig som genstand for spekulationer på grund af den måde, som hun har valgt at bære en beklædningsdel.

Kate, som er hertuginde af Cambridge, bar en lilla bluse af mærket Gucci.

Men hun havde øjensynligt tage blusen omvendt på.

Interesting detail: Kate wore the blouse back to front. Do you think by mistake? #KateMiddleton #DuchessofCambridge



- Blouse £790 https://t.co/HrUopfXtF5 pic.twitter.com/H63yOovs5q — Kate Effect Affected (@KateMCambridge) 13. marts 2019

Hvor man kan se på tøjmærkets hjemmeside, at det er meningen, at knapperne skal vende bagud, så havde hertuginden valgt at vende åbningen fremad, skriver mediet Daily Telegraph.

Hertuginde af Cambridge, Kate, var iklædt Gucci-blusen, da hun torsdag var på besøg på børnecentret Henry Fawcetts Children's center.

Blusen er ikke en helt billig affære. Den koster nemlig mere end 6.900 danske kroner.

Hvis man kigger på salgsstedet Net-a-porter, kan man se, at de beskriver, hvordan knapperne kører ned af ryggen på den, der bær blusen.

Også knapperne på ærmerne afslører, at hertuginden bar blusen modsat af, hvad designeren havde bestemt. (Photo by Arthur Edwards / POOL / AFP) Foto: ARTHUR EDWARDS Vis mere Også knapperne på ærmerne afslører, at hertuginden bar blusen modsat af, hvad designeren havde bestemt. (Photo by Arthur Edwards / POOL / AFP) Foto: ARTHUR EDWARDS

Desuden kan man se, at knapperne i manchetterne vender i den forkerte retning.

På Twitter skriver fansiden 'Kate Effect Affected', 'Interessant detalje: Kate bar bluse omvendt. Tror du, det er en fejl,' bliver der spurgt.

Den 37-råige hertuginde ser dog glad og smilende ud, omvendt bluse eller ej.

Hun var på børnecenteret for at lære mere om, hvordan de gør en forskel for børn og forældre i deres hverdag.