Lady Gaga stjal for en kort periode showet, da hun onsdag sang den amerikanske nationalmelodi ved Joe Bidens indsættelse som USAs 46. præsident.

'Ingen vil toppe Lady Gagas optræden. Det var fuldstændig legendarisk, skriver en bruger på Twitter begejstret om Lady Gagas optræden.

Og det var ikke kun musikalsk, at den 34-årige popstjerne begejstrede.

Da hun tirsdag først ankom til Washington i en hvid dragt med opsat hår, fik det folk på internettet til at tænke på prinsesse Leia fra 'Star Wars'.

'Lady Gaga går fuld prinsesse Leia, og jeg er 100 procent for det. Et nyt håb, uden tvivl,' skriver en begejstret Twitter-bruger.

'Gaga er Leia, der kommer for at redde galaksen fra Imperiet,' skriver en anden.

Lady Gaga is here to restore the force #InaugurationDay #StarWars pic.twitter.com/hjBkmELuqN — Asche (@itsasche) January 20, 2021

Da hun så endelig trådte frem på scenen for at synge 'The Star-Spangled Banner', havde hun skiftet tøj, og denne gang fik hun ledt seernes tanker hen på 'Hunger Games'-filmene – særligt på grund af hendes store gyldne due-broche.

'Hvis Lady Gaga ikke havde sådan en fantastisk stemme, ville jeg tro, at hun introducerede 'Hunger Games', skriver en CNN-journalist ved navn Omar Jimenez.

'Lady Gaga fejrede afslutningen på 'Hunger Games',' svarede en anden bruger med henvisning til, at Donald Trumps tid nu er forbi.

Lady Gaga...giving off Hunger Games vibes pic.twitter.com/INcpzxHOah — Kassy Dillon (@KassyDillon) January 20, 2021 lady gaga said give me hunger games victor energy — Delia Cai (@delia_cai) January 20, 2021

Lady Gaga, der selv har været en trofast Joe Biden-støtte, skrev onsdag på Twitter, at det er en ære for hende at synge nationalmelodien for det amerikanske folk.

Forinden havde hun bedt for en fredsfuld dag fuld af kærlighed.

'En dag for accept og ikke frygt,' skrev hun blandt andet.

Lady Gaga havde sin kæreste, tech-iværksætteren Michael Polansky, med til indsættelsen.

Se hendes optræden i videoen øverst.

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning. — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021