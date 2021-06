Der er nogle mødre, som har et mere løssluppent og afslappet forhold til deres døtre end andre.

Og Jada Pinkett Smith må i den grad være en af dem.

I hvert fald valgte den 49-årige hustru til skuespilleren Will Smith at dampe sit, sin datter Willow Smiths og sin mors underliv midt under et afsnit af talkshowet 'Red Table Talk'.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Insider.

Smith-familien. Fra venstre: Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Jada Pinkett-Smith og Will Smith. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Smith-familien. Fra venstre: Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Jada Pinkett-Smith og Will Smith. Foto: CHRIS DELMAS

»Vi damper vores vaginaer på kamera,« sagde Jada Pinkett Smith kort og kontant, inden hun, hendes datter og hendes mor kastede sig ud projektet.

Et projekt, der fungerede på den måde, at de tre kvinder fyldte tre skåle med varmt vand og urter, før de satte sig overskrævs på skålene.

Da vaginabehandlingen var overstået, sagde alle tre, at de følte sig mere 'afslappet og fornyet'.



Seancen har dog skabt en del opmærksomhed på sociale medier, hvor mange er i chok.



»Bizart,« skriver en bruger på Twitter for eksempel.



»Hele den familie er bare underlig,« lyder det fra en anden.

Hele programmet – inklusiv vaginadampningen – kan ses herunder (artiklen fortsætter under videoen):

Skuespillerinden Gwyneth Paltrow var den første kendis, der offentligt ytrede sig positivt om vaginadampning. Siden er blandt andre modellen Chrissy Teigen hoppet med på moden.

Det er dog bestemt ikke alle fagfolk, der er lige så overbeviste om behandlingens virkning.

Faktisk tværtimod.

Flere læger har været ude og kritisere proceduren, fordi den i visse tilfælde har forårsaget brandskader, mens den ligeledes kan skabe ubalance i skeden ved at ændre kroppens naturlige pH-værdi.



