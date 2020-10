Hollywood-stjernen Matthew McConaughey møder kritik på sociale medier, efter han har afsløret, hvad der skete i det sidste øjeblik, hans far var i live.

Det sker i en ny selvbiografi med titlen 'Greenlights', som udkommer tirsdag 20. oktober. Det skriver Mirror.

Mathew McConaughey er søn af skolelæreinde Mary Kathleen McConaughey og forretningsmand James Donald McConaughey, hvoraf sidstnævnte gik bort i 1992.

Og sønnen deler nu, hvordan James McConaughey sagde farvel til denne verden. For det skete helt, som faren havde ønsket det.

Matthew McConaughey ses sammen med sin kone Camila Alves (t.v.), sin mor Kay and sin bror Rooster (yderst til højre) på den røde løber i 2011. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Matthew McConaughey ses sammen med sin kone Camila Alves (t.v.), sin mor Kay and sin bror Rooster (yderst til højre) på den røde løber i 2011. Foto: GABRIEL BOUYS

'Han (faren. red) sagde altid til mig og mine brødre: 'Drenge, når jeg skal herfra, så skal det være, mens jeg elsker med jeres mor', og det var det, der skete. Han fik et hjerteanfald, da han kom,' skriver skuespilleren, som han også tidligere har delt histroien på 'The Howard Stern show'.

Det er dog ikke alle, der tager lige godt imod anekdoten, selvom det ikke er første gang, den ser offentlighedens lys.

En af dem, der har rettet kritik af skuespillerens åbenhed, skriver på Twitter:

'Gav hans mor ham ret til at dele det her med offentligheden?'

Og vedkommendes forundring deles af andre. En anden bruger skriver:

'Lidt for meget information. Sikke et fjols.'

Mirror har kontaktet en repræsentant for skuespilleren for at få en kommentar, men det er ikke lykkedes.