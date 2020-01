Når man er en stor stjerne og skal spille foran alverdens tv-seere, så kan det være en idé lige at tjekke tandsættet, inden man går på scenen.

En lektie Nick Jonas, en del af den populære drengegruppe 'Jonas Brothers', måtte sande, efter han optrådte både solo og sammen med sine brødre ved Grammy-uddelingen søndag aften.

Han havde nemlig noget siddende på en af sine tænder. En detalje, som altså viste sig at fange en masse seeres opmærksomhed.

På Twitter kommenterer flere på, at der er noget mørkt på en af sangerens tænder.

Her kan man se et billede fra 'Jonas Brothers' optræden søndag, hvor det ligner Nick Jonas (t.v.) har mistet en tand. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Her kan man se et billede fra 'Jonas Brothers' optræden søndag, hvor det ligner Nick Jonas (t.v.) har mistet en tand. Foto: MARIO ANZUONI

'Er det bare mig, eller var der nogen, som undlod at fortælle Nick Jonas, at han havde noget siddende på sin tand,' skriver en Twitter-bruger.

'Var der andre, der lagde mærke til det stykke mad, som sad fast på Nick Jonas' tand.' lød det fra en anden.

Jonas-broren var dog ikke sen til at indrømme, at der var et stykke uidentificeret grønt, som havde klynget sig til hans gebis, mens han sang.

'Og i det mindste ved I allesammen, at jeg spiser mine grøntsager,' lød det fra den 27-årige sanger på Twitter, som afsluttede sin besked med en grinende 'smiley'.

Privat er Nick Jonas gift med 37-årige Priyanka Chopra, som er skuespillerinde, filmproducer og tidligere har vundet skønhedskonkurrencen Miss World i 2000.

Nick Jonas er dog ikke den eneste af de berømte brødre, som er blevet gift med en kendt kvinde. Storebror Joe Jonas blev nemlig gift med Sophie Turner, kendt fra serien 'Game of Thrones', i maj sidste år.

Det skete cirka to måneder efter, at de berømte brødre havde gendannet deres band 'Jonas Brothers', som ellers havde været opløst i seks år.

Nick Jonas har tidligere sagt, at det var ham, der var skyld i, at de ikke var en gruppe længere. Der skulle arbejdes en del på deres indbyrdes forhold med hinanden, inden de kunne træde frem som en samlet gruppe igen, som man kan læse her.