Efter knap et års kæresterier med skuespilleren Hayley Atwell er Hollywoodstjernen Tom Cruise angiveligt blevet single igen.

Bruddet er det første alvorlige kærestebrud, som 59-årige Tom Cruise har haft siden sin skilsmisse i 2012, skriver The Sun.

Det var i slutningen af 2020, at Tom Cruise angiveligt faldt for den 20 år yngre Hayley Atwell, mens de begge spillede sammen i ‘Mission Impossible 7’.

Parret har aldrig officielt bekræftet deres forhold, men de er blevet set ved flere begivenheder sammen, og er blevet omtalt som kærester siden slutningen af 2020.

Her ses Tom Cruise og Hayley Atwell under optagelserne til 'Mission Impossible'. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Her ses Tom Cruise og Hayley Atwell under optagelserne til 'Mission Impossible'. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Men nu skulle det celebre forhold være slut. Ifølge The Sun har parret besluttet at gå hver til sidst i takt med, at optagelserne til ‘Mission Impossible 7’ er afsluttet.

»De kom virkelig godt ud af det sammen, og de er begge åbenlyst flotte Hollywood-stjerner, så det virkede som et godt match,« siger en kilde fra tv-produktionen til The Sun.

Men alligevel gik det altså ikke.

Forholdet til Hayley Atwell bliver beskrevet, som det første seriøse, siden Tom Cruise i 2012 blev skilt fra skuespillerinden Katie Holmes, som han har datteren Suri med.

Tom Cruise ses her med sin ekskone Katie Holmes. Foto: JOSE MANUEL VIDAL Vis mere Tom Cruise ses her med sin ekskone Katie Holmes. Foto: JOSE MANUEL VIDAL

Skilsmissen var en grim en af slagsen, da parret blandt andet sloges om forældremyndigheden til datteren, der dog endte med at bo i New York hos sin mor.

Det var angiveligt Katie Holmes, der ville skilles. Spekulationerne gik på, at det var grundet Tom Cruises meget store tilknytning til Scientology, men parret indgik hurtigt et forlig, og siden har Katie Holmes ikke afsløret meget.

Katie Holmes har ligesom Cruise heller ikke haft det store held i kærlighed. I seks år fra var hun kærester med skuespilleren Jamie Foxx, men parret slog op i 2019.

Dernæst kastede hun sin kærlighed på skuespilleren Emilio Vitolo Jr., men parret nåede kun at være kærester i under et år, før de slog op i maj.