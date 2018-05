'Keeping Up With the Kardashians'-stjernen fortæller nu om datterens navn.

Det kom som noget af en overraskelse, da Kylie Jenner i starten af februar afslørede, at hun var blevet mor. De amerikanske medier havde i flere måneder forinden erfaret på stribe, at hun var gravid, men det kom alligevel bag på de fleste, at hun havde født fire dage før, hun afslørede det over for hele verden.

Få dage efter afslørede den nybagte mor så, at datteren havde fået navnet Stormi. Hun har dog indtil været tavs omkring årsagen til det specielle navn, men nu løfter hun sløret. Det sker i et interview med magasinet Evening Standard, som søsteren Kim Kardashian har lavet med hende.

»Jeg ved virkelig ikke, hvordan vi kom til at tænke på Storm. Hendes far insisterer på, at det var ham, men jeg mener, at det var mig. Og navnet blev bare hængende. Men pludselig kunne jeg ikke lide bare Storm – jeg følte ikke, at det var hendes navn. Så blev det til Stormi, og det hang ved,« siger Kylie Jenner til søsteren.

»Jeg føler ærligt talt, at der var en masse andre navne, som jeg måske ville kunne lide bedre, men jeg føler, at Stormi valgte sit eget navn. Det var bare hendes navn,« fortsætter realitydeltageren.

Kommer datteren på skærmen?

Kylie Jenner har i flere år vist sit liv fra i realityserien ‘Keeping Up With the Kardashians’, og det store spørgsmål er så, om datteren også kommer til at medvirke der.

»Jeg har tænkt på det, men jeg har endnu ikke truffet en endelig beslutning,« slår hun fast.

Kylie Jenner er ikke den eneste fra familien, der for nylig er blevet mor. To uger før fødslen fik søsteren Kim endnu et barn via en rugemor, mens Khloé fødte datteren True to måneder efter.

