'Jackass'-stjernen Bam Margera har sig en rigtig dårlig uge.

I mandags blev han meldt savnet af politiet, fordi han var stukket af fra den afvænningsklinik i Florida, hvor han var i behandling for sit stof- og alkoholmisbrug.

Bam Margera skulle have været ganske utilfreds med behandlingsstedet, men det var altså ikke den eneste grund til, at han stak af.

Han skal nemlig, ifølge TMZ, skilles fra sin kone, Nikki Boyd.

Beslutningen skulle være flere uger gammel, og siden den blev truffet, har 'Jackass'-stjernen ikke kunne få kontakt med sin kommende ekskone og deres søn, Phoenix Wolf.

Det var frustrationerne over dette, der skulle have fået bægeret til at flyde over, så han besluttede sig for at fordufte fra behandlingsstedet.

Onsdag blev han fundet igen på et hotel, og et hold medarbejdede fra behandlingsstedet sørgede for at eskortere ham tilbage.

Under sin 'frihed' fandt Bam Margera ud af, at Nikki Boyd havde forladt Florida sammen med deres søn, og det var blandt andet denne nedslående nyhed, der gjorde, at han frivilligt fulgte med tilbage til behandlingsstedet.

Det er ikke første gang, at Bam Margera har forsøgt sig med at komme ud af sit misbrug.

I 2019 brugte han et år på en afvænningsklinik.