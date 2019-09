Kardashian-klanens yngste kendissøster – Kylie Jenner – lever ligesom resten af sin familie i høj grad af sin skønhed.

Nu tager hun skridtet videre og går i sin storesøsters fodspor.

Den 22-årige mor, realitystjerne og forretningskvinde kan nemlig ses nøgen i den kommende udgave af det legendariske mandeblad Playboy.

Det afslører hun selv tirsdag på Instagram.

Travis Scott, Kylie Jenner and their daughter Stormi Webster share a moment at the premiere for the documentary "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" in Santa Monica, California, U.S., August 27, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Travis Scott, Kylie Jenner and their daughter Stormi Webster share a moment at the premiere for the documentary "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" in Santa Monica, California, U.S., August 27, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

’Når Houston møder L.A .. @playboy’, skriver hun på det sociale medie til et billede, hvor hun poserer nøgen sammen med sin kæreste Travis Scott.

Modsat hende er han dog relativt påklædt, idet han har bukser på.

Jenner følger desuden teksten med hashtagget #kommersnart, der indikerer, at Playboynummeret snart er på gaden.

Ifølge Elle er det Playboys ’Pleaure’-udgave, som den afklædte Jenner skal pryde forsiden på.

Playboy har den senere tid ændret sin tilgang til nøgenhed efter Hugh Hefners død.

Den senere tid har fokus været mindre på at objektificere kvinderne.

I stedet forsøger magasinet med mere kunstnerisk nøgenhed, har bladets chefredaktør Shane Singh forklaret New York Times.

Med sin poseren i Playboy går Kylie Jenner sin berømte søster Kim Kardashian i bedene.

Tilbage i 2007 var Kim Kardashian afbilledet på Playboys juleforside.

Hvor meget Kylie Jenner får for at smide tøjet for Playboy, melder historien intet om, men hun gør det næppe for pengene skyld.

Den yngste Kardashian-søster har nemlig vist, at hun er mere end bare et kønt ansigt. På få år har hun skabt så stor succes med sit kosmetikfirma Kylie Cosmetics, at finansmagasinet Forbes tidligere på året udnævnte hende til den yngste ’selvskabte milliardær’ nogensinde.

Salget af Kylie Cosmetics tog for alvor fart, da den amerikanske kosmetikkæde Ulta begyndte at sælge det.

I løbet af seks uger solgte kæden for over 364 millioner kroner af Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner selv tog sin succes med ro:

»Jeg dukkede op i nogle forretninger. Jeg gjorde mit sædvanlige på de sociale medier – Jeg gjorde, hvad jeg normalt gør. Og det virkede bare,« fortalte hun til Forbes.

Finansmediet har estimeret hendes virksomhed til at være over seks milliarder kroner værd, hvilket samlet bringer hendes formue op over én milliard dollar.