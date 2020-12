Husker du Eminems lille datter Hailie?

Hailie Jade blev født julemorgen i 1995, da hendes nu verdensberømte far endnu havde sit store gennembrud til gode. Denne jul kunne hun fejre sin 25-års fødselsdag, hvilket hun forleden markerede på Instagram med et fødselsdagsbillede og teksten:

'Selvom det ikke blev den 'gyldne' fødselsdag, jeg oprindeligt havde planlagt, så ved jeg stadig, at jeg vil gøre 25 til mit år. Jeg føler mig så velsignet og heldig at være her på dette sted i mit liv.'

Normalt ville sådan et opslag formentlig blive efterfulgt af et like eller en kommentar fra den stolte far, men ikke i Hailies tilfælde.

Hailie har som voksen aldrig gjort et stort nummer ud af, at hendes far er Eminem. Faktisk taler de sjældent om hinanden offentligt, og de er fuldstændig fraværende på hinandens sociale medier – de følger for eksempel ikke hinanden på Instagram.

Eminem og Hailies mor, Kimberley blev skilt, da hun var lille hvilket Eminem via sin musik har sørget for at hele verden har kunne følge med i – om det er derfor, at hun som voksen har læst psykologi vides ikke, men hun har klaret sig godt, lød det i foråret fra Eminem i et interview med bokselegenden Mike Tyson, hvor han en sjælden gang udtalte sig om sin datter:

»Hun gør mig helt sikkert stolt. Hun gennemførte universitetet med et gennemsnit på 3.9 (4.0 er det højeste, red.)«.

For to år siden, da Hailie blev færdig på Michigan State University, udtalte hun derudover kort til avisen Daily Mail, at hun har et fint forhold til sin far, som hun voksede op hos efter forældrenes skilsmisse:

Eminem. Foto: ETIENNE LAURENT

»Selvfølgelig, vi er meget tætte«.

Siden Hailie i 2016 kom på Instagram har hun i dag to millioner følgere og lever ifølge dette avisportræt som influencer.

Hun kan desuden prale med at stå i Guinness rekordbog for at være den yngste i verden til at have et nummer på den amerikanske R & B-hitliste, da hun i 2002 seks år og 210 dage gammel medvirkede på Eminems 'My Dad's Gone Crazy' fra Eminems megasælgende album 'The Eminem Show'.