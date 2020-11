»Det er bare, at altså... hold kæft, hvor har jeg kæmpet, og der er ikke specielt mange omkring mig, som er tæt på mig, som også kæmper lige så meget.«

Sådan siger en følelsesladet Ibi Støving med en tydelig klump i halsen, da hun i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne' bliver spurgt, hvorfor hun bliver rørt, da snakken falder på hendes kærlighedsliv.

I podcasten deltager den 45-årige tv-vært sammen med musikeren Freja Kirk, psykologen Jytte Vikkelsøe samt værtinden Sara Bro.

Og det udviklede sig i den grad til en følelsesladet omgang for Ibi Støving, da hun spørger Jytte Vikkelsøe, hvad hun skal gøre for ikke at blive for skuffet over, at mænd ofte ikke kan følge med hendes tempo. Et tempo, der er eskaleret, siden hun for fem år siden var døden nær og blev indlagt med dobbeltsidet nyresvigt.

Sådan så det ud, da Ibi Støving blev dødeligt syg tilbage i januar 2015.

I programmet råder psykologen Ibi Støving til at 'tage skuffelsen og hendes indre kriger alvorligt', hvorefter Freja Kirk spørger Ibi Støving, hvorvidt hendes skuffelse i virkeligheden handler om, at hun ikke selv tager ejerskab over sine drømme, men i steder bare venter på, at der kommer en mand og 'slæber hende med'.

Og det er her, at Ibi Støving begynder at blive rørstrømsk.

»Ja, helt sikkert. Jeg er maskulint tænkende. Jeg tjener mine egne penge og er min egen høvding. Jeg bestemmer alt derhjemme og skal ikke spørge nogen om lov. Jeg kører hele lortet selv, så der er helt klart noget romantisk over at kunne blive ført bort og taget hånd om. Det gad jeg virkelig godt, at der var nogen, der gad.«

Psykolog Jytte Vikkelsøe påpeger herefter, at det er en normal følelse at have – især når man har været døden nær, hvorefter Ibi Støving bliver så rørt, at Sara Bro afbryder og spørger, om hun har brug for en pause.

»Nej nej. Det er bare, at... altså hold kæft, hvor har jeg kæmpet, og der er ikke specielt mange omkring mig, som er tæt på mig, som også kæmper lige så meget,« svarer Ibi Støving og fortsætter:

»Og så tror jeg bare, at jeg har let ved at blive skuffet. Skuffet over, at folk ikke er nogle krigere med mig. Men der skal jeg måske bare lære, at folk ikke behøver at være krigere. At man godt bare kan være i zen.«

Ibi Støving påpeger herefter, at hun ikke nødvendigvis har bruge for en 'mande-mand'.

»Det kan være et hvilket som helst menneske, som ser mig og møder mig og tager mig med, så jeg ikke altid er tovholder,« forklarer hun.

Arkivfoto af Ibi Støving og hendes eksmand, Simon Makienok

Den 45-årige tv-vært bekræftede i december 2019 – efter længerevarende rygter – at hun og eksmanden Simon Makienok var gået fra hinanden et år forinden efter fem års ægteskab.

Mens Ibi Støving stadig er single, så danner fodboldspilleren Simon Makienok i dag par med Ibi Støvings tidligere veninde, radioværten Ida Sophia Petersen.

Du kan høre hele podcasten, hvor Ibi Støving snakker om sit kærlighedsliv, lige her.