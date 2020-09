Han var kendt som en hård nyser på banen, men nu åbner den legendariske britiske fodboldspiller Vinnie Jones op for en anden side af sig selv.

For et år siden mistede han på ubærlig vis sit livs kærlighed, sin kone Tanya, til kræft. Og tabet har slået den tidligere så standhaftige midtbanespiller helt til tælling.

Det fortæller han ifølge den britiske avis The Sun i sin nye bog ‘Lost without you’, hvor han kommer ind på hjertesorgen og livet uden sit livs lys.

'..Men nætterne.. Det er der, hvor ensomheden rammer hårdest,' fortæller han i bogen, som The Sun har fået lov at bringe et uddrag af.

Vinnie Jones med sin nu afdøde kone Tanya i 2010. Foto: GABRIEL BOUYS

Vinnie Jones savner især nærheden med sin kone og muligheden for at dele oplevelser med hende.

'Ikke at have det mere… Smerten er som en ildebrand, som man ikke ønsker at røre - eller at komme tæt på,' skriver han.

Vinnie Jones og Tanya havde kendt hinanden, siden de var børn, og med tiden voksede venskabet sig til kærlighed.

Som mange fodboldfans nok kan huske, så har Vinnie Jones ikke altid haft det lige let. Han var kendt som noget af en ballademager på fodboldbanen, og uden for banen var problemerne ikke mindre.

I 2003 blev Vinnie Jones idømt 80 timers samfundstjeneste samt en bøde på 1600 euro for at have forulempet en pasager på et fly under en flyvetur til Tokyo året før. Foto: ODD ANDERSEN

Her kæmpede han en kamp mod et omfattende alkoholmisbrug.

Men Tanya var der altid for ham. På trods af, at hun gennem årene selv led af alvorlige helbredsproblemer. Allerede som 21-årig var hun igennem en hjertetransplantation.

Dernæst fik hun af to omgange livmoderhalskræft, hvilket hun overvandt.

Men i 2013 fik hun kræft igen - denne gang hudkræft. Kræften spredte sig til hendes lunger og hjerne, og til sidst gav hendes krop op.

Vinnie Jones savner sin afdøde kone så meget, at han stadig taler til hende. Foto: HUGO PHILPOTT

Det skete i juli 2019 i parrets hjem i Los Angeles i Californien. Vinnie Jones var ved sin kones side til det sidste.

I bogen fortæller han, hvordan han sad ude i haven og ventede på, at alle sagde et sidste farvel til hans kone, da han så et hvidt lys, som han er overbevist om var Tanya.

Han fortæller også om, hvordan han fortsat taler til sin kone, når sorgen bliver for stor.

Da han tirsdag gæstede et tv-show med den britiske tv-vært Piers Morgan for at fortælle om sin nye bog, lod den 55 -årige fodboldveteran også tårerne få frit løb.

Vinie Jones var kendt for sine ikke altid så fine triks på fodboldbanen. Her tager han hårdt fat i en anden legendarisk 'bad boy' - nemlig Paul Gascoigne. Foto: SYND. INT.

»Jeg skuffede hende så mange gange, men hun greb mig. Og det så meget, så mange gange, det var som at gribe en faldende stjerne. Der var ikke én gang, hvor hun ikke foldede armene ud og greb mig,« lød det fra Vinnie Jones.

Selv om tabet af Tanya stadig er hårdt for Vinnie Jones, forsøger han så godt han kan at komme videre. Efter han stoppede med fodboldkarrieren har Vinnie Jones både forsøgt sig som sanger, skuespiller og Big Brother deltager. Desuden spiller han golf.

For at komme sig over tabet, forsøger han at holde sig så beskæftiget som muligt. Men det er svært, fortæller han. For egentlig glæder han sig allermest til, at han ser sin kone igen - på den anden side.

'På en måde kan man vel sige, at jeg hænger på - halvt i live - indtil jeg kan se hende igen,' lyder det fra Jones i bogen.