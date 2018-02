Den amerikanske sangerinde Fergie har allerede været ude og undskylde sin udgave af den amerikanske nationalsang til NBA All Star-kampen i weekenden.

Sangen fik nogle til at smile - andre til at græmmes. Den populære talkshow-vært Jimmy Kimmel var en af dem, der smilte, og han blev fanget på kamera, mens han gjorde det.

Herefter væltede det ind med sms'er fra nær og fjern, hvorfor han tirsdag forklarede i programmet 'The Jimmy Kimmel Show', hvad han helt præcist tænkte på under 'nationalmelodi-fiaskoen', som han selv betegner den. Det skriver amerikanske People.

Den 50-årige vært var publikum til kampen med sin søn, da han var indlagt til at høre Fergies meget specielle version af 'The Star-Spangled Banner'.

»Fergie gav en usædvanlig lummer version af vores nationalmelodi. I bagklogskabens klare lys var det nok en fejl at tænke på 'my humps my humps, my lovely lady lumps',« sagde han og refererede hermed til the Black Eyed Peas-hittet 'My Humps'. Det var med selvsamme musikgruppe, at Fergie slog igennem.

Her synger Fergie den amerikanske nationalmelodi. Foto: Chris Pizzello Her synger Fergie den amerikanske nationalmelodi. Foto: Chris Pizzello

Den 42-årige musiker har undskyldt og fortalt, at hun tog en risiko, som tydeligvist ikke fungerede. Og det mener, Jimmy Kimmel var en kæmpe fejl. Man skal ikke tage unødvendige risici, når det omhandler nationalmelodien.

»Du skal ikke tage risici, når du udfører hjernekirurgi, du tager ikke risici, når du kører en skolebus - eller når du synger nationalmelodien. Den normale version er helt fin.«