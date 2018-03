»Jeg har analyseret mig selv her i går aftes, efter jeg læste der var nogen der synes bloggen er blevet mere upersonlig, og det forstår jeg godt, for det er den.«

Sådan indleder Mascha Vang sit nyeste blogindlæg.

Mascha Vang har nemlig - både bevidst og ubevidst - valgt at værne mere om sit privatliv. Det fortæller hun til BT:

»Der har været en periode det sidste halve års tid, hvor jeg ubevidst er blevet lidt mere upersonlig. Nogle gange er der nogen ting, som kan være for privat til at dele, og så har jeg samtidigt haft brug for en pause i at dele helt vildt meget ud af mit privatliv,« siger den succesfulde blogger.

Det er især kærligheden, Mascha Vang gerne vil holde privat.

»Hvis jeg har datet nogen, har jeg ikke haft lyst til at dele det. Det synes jeg ikke har været passende,« siger Mascha Vang, som er en af Danmarks mest succesfulde bloggere.

Hun er især træt af, at alt hun skriver på sin blog, kan blive blæst op.

»Der skal meget lidt til - hvis jeg fortæller bare et eller andet, som at min datter måske har skoldkopper, eller at jeg bruger en forkert vending, så kan det hurtigt blive blæst op. Og det har jeg bare ikke orket. Så derfor har jeg også prøvet at være lidt mere privat,« siger den 38-årige blogger, som dog også fastslår, at det ikke er for altid, at hun vil være mere privat.

»Nogle gange skal tingene bare lige falde på plads. Det er heller ikke sikkert, at alle jeg omgås, ønsker at være en del af min blog. Men det er planen, at være mindre privat i fremtiden - det vil jeg da gerne. Jeg har bare lige været inde i en periode, hvor jeg har haft brug for at koble lidt af. Det synes jeg har været tiltrængt,« siger Mascha Vang.

Mascha Vang er tidligere model og realitystjerne og har nu stor succes som blogger.

Sammen med den tidligere formel-1 racerkører Nicolas Kiesa har hun datteren Hollie Nolia på fem år.