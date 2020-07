Sagen om Johnny Depp, Amber Heard og mediernes dækning af Hollywood-stjernernes forhold har kastet utallige beskyldninger af sig.

Og selv om den skandaleombruste sag snart lakker mod enden, kom der mandag flere beskyldninger på bordet i retten i London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her skulle det engelske medie The Suns forsvarsadvokat, Sasha Wass, have fremlagt en e-mail, som Amber Heard efter sigende havde sendt til sig selv i 2013.

57-årige Johnny Depp ved retten i London torsdag i sidste uge. Foto: WILL OLIVER Vis mere 57-årige Johnny Depp ved retten i London torsdag i sidste uge. Foto: WILL OLIVER

I e-mailen blev det mandag fremlagt, at den 34-årige skuespillerinde havde beskrevet sine bekymringer om 57-årige Johnny Depps problemer med stoffer.

'Du slog mig, og det skulle du aldrig have gjort. Det var ikke sket uden alkoholen og stofferne', forklarede Sasha Wass, at der blandt andet stod i e-mailen.

Efterfølgende skulle forsvarsadvokaten ligeledes have fremlagt en anden besked fra 2014, hvori Amber Heard også gav udtryk for sine bange anelser omkring Johnny Depps misbrug.

'Jeg er bange, Johnny. Meget bange. Jeg kan bare se til, mens det (Depps misbrug, red.) ødelægger mit liv. Det stjæler min mand fra mig og erstatter ham med noget frygtindgydende og uigenkendeligt,' står der eftersigende i beskeden.

34-årige Amber Heard ved retten i London mandag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere 34-årige Amber Heard ved retten i London mandag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

På baggrund af beskederne beskyldte Sasha Wass den skandaleramte Hollywood-stjerne for at være både kvindehadsk og 'dybt afhængig af stoffer', skriver mediet.

Hele sagens omdrejningspunkt handler om, hvorvidt mediet The Sun spredte falske rygter om Johnny Depp, da mediet i en artikel beskyldte ham for hustruvold.

Noget, Johnny Depp selv afviser pure. Ifølge ham er det Amber Heard, der var den voldelige part i forholdet, og han har derfor sagsøgt mediet.

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men ægteskabet holdt kun i to år, da parret blev skilt i 2017.