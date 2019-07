Flemming Møldrup er i al hemmelighed blevet gift med Rikke Rasmussen.

Det skriver han på Instagram.

‘Her til morgen kan man læse i Ekstra Bladet, at jeg har giftet mig. Det har jeg, med hende her, som gør mig så glad, og som, jeg synes, er så dejlig, at jeg vil være sammen med hende altid,’ skriver han i opslaget.

Desuden deler han et billede, hvor de to sidder sammen og smiler.

Dermed har Kender Du Typen-eksperten nu fået papir på sin kærlighed til Rikke Rasmussen, der er en af stifterne af det danske tøjmærke Moshi Moshi.

Men selvom brylluppet er foregået ude af offentlighedens søgelys, har Flemming Møldrup tidligere hintet, at det formentlig var den retning, parret var på vej i.

I sidste uge delte han nemlig et opslag på Instagram med en reference til The Beach Boys-hittet ‘Wouldn’t it be nice’ :

‘Vi kunne være gift. Og så ville vi være glade. Åh, ville det ikke være dejligt?’ stod der.

Hvor længe parret har været sammen, er uvist.

Flemming Møldrup har tidligere dannet par med Signe-Maldubine Nørgaard, der er designer og anti-mobbekonsulent for Red Barnet og Mary Fonden.

Han har desuden været gift med Julie Ralund, med hvem han har en datter.

Flemming Møldrup har også tidligere dannet par med Lotus Turèll, der er datter af den afdøde forfatter Dan Turèll.