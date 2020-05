Livsstilseksperten Flemming Møldrup, der primært er kendt for DR-programmet 'Kender du Typen', er kommet med en overraskende udmelding.

Kender du måske typen, der bor med en anden kvinde end sin kone? Hvis ikke, så gør du det nu. Flemming Møldrup er nemlig den type.

Det fortæller han i et interview med Femina.

I et stort interview fortæller Møldrup og konen Rikke Møldrup Rasmussen, hvordan de mødte hinanden sidste vinter, hvor de efterfølgende forelskede sig og blev gift et halvt år efter, at de mødte hinanden, uden at prøve at bo sammen.

Lige efter de blev gift, fortalte Flemming Møldrup sin kone, at han ville flytte sammen med sin veninde og forretningspartner gennem 20 år, Nicoline Olesen, i en lejlighed på Østerbro.

Det var ikke noget, som konen på nogen måde ville stå i vejen for, og derfor bor Flemming Møldrup nu med sin veninde.

Ifølge livsstilseksperten er der mange gode ting ved, at de to ikke bor sammen.

De har nemlig børn i forskellige aldre og har forskellige interesser:

»Rikke og jeg har både tid til hinanden og tid til os alle sammen. På den måde er det en vidunderlig konstellation. Samtidig er der også tid til, at vi kan gøre ting hver for sig,« siger Flemming Møldrup, inden han fortsætter:

»Rikke vil gerne meditere og dyrke yoga, og jeg vil gerne surfe og skrive. Det ville vi selvfølgelig også kunne, hvis vi boede sammen, men der er lidt mere energi i det, når man er alene. Samtidig savner vi også hinanden, og det er godt - det er ligesom de mennesker, der faster.«

Parret har dog en plan om at flytte sammen på et tidspunkt ude i fremtiden.

Flemming Møldrup har rundet et skarpt hjørne, da han i sommer fyldte 50 år.