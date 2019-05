Flemming Christiansen rejste land og rige rundt for at jagte berømtheders autografer. Deraf fik han kælenavnet 'Autograf-Flemming'.

Han sov stille ind i sit hjem i Rønne 20. maj efter længere tids sygdom. Han blev kun 56 år.

Det skriver Bornholms Tidende, hvor familien har indrykket en dødsannonce.

Flemming Christiansen var uddannet tjener og boede på Bornholm. Men passionen for at jage autografer fyldte meget hos ham, og han var nok den mest kendte danske autografjæger. Han havde over 300.000 autografer fra danske og udenlandske kendte.

HER og NU-journalist Nikolaj Vraa har mødt Autograf-Flemming mange gange i løbet af sin karriere.

Derfor har han mindet ham på sin Facebook-side.

'Flemming var uvurderligt selskab på mange, lange opgaver, hvor ventetiden foran hoteller eller en rød løber skulle gå. Det var aldrig kedeligt, når Flemming var i nærheden. Han var enten lige kommet hjem fra endnu en tur til London, eller på vej af sted på den næste for at udvide den autograf-samling, der voksede sig gigantisk over de 40 år, han samlede,' skriver han blandt andet.

Det har fået flere kendte danskere til at kondolere på det sociale medie. Heriblandt musikeren Bryan Rice, der skriver:

'Søde, søde Flemming. Hvorfor skal de rare og sprudlende mennesker herfra? Må han møde alle de store på den anden side, og starte en endnu vildere samling der'

Også Mascha Vang mindes ham:

'Åhhh nej dag, sødeste Flemming'.

Han har trykket hånd med Bruce Springsteen, foræret Tina Turner den lille havfrue, fået kindkys af Agnetha fra ABBA, været i enrum med Ricky Martin.

Han er blevet strøget over kinden af Julio Iglesias, brændt af for byturaftale med Jeremy Irons, har drukket øl med Paul Young og kørt i limousine med Chaka Khan.

Men det stopper ikke der, og listen af kendte navne ville fylde adskillige a4-sider. Han har også mødt flere James Bond-skuespillere som Sean Connery, Roger Moore og Pierce Brosnan.

Han var en meget dedikeret autografjæger, og da Prince kom til Danmark ventede han i næsten tre døgn på at få en autograf. Den fik han aldrig.

Autograf-Flemmings bisættelse finder sted 27. maj i Rønne Kapel.