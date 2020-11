Selv om man lever af at stege flæsk til andre, så behøver man ikke at have lyst til at have unødig flæsk siddende på sidebenene.

Og det er der i den grad kommet hos Umut Sakarya de seneste par år – især her under corona, fortæller kendiskokken.

Derfor har han nu valgt at gå på slankekur og har skruet ned for indtaget af alkohol.

»Jeg er i 30 år gået amok i alt, jeg kan spise og drikke, så nu skulle der simpelthen ske noget,« fortæller Umut Sakarya, da B.T. fanger ham over telefonen torsdag formiddag.

»Jeg har taget sindssygt meget på under corona. Omkring 15 kilo. Jeg kunne ikke passe mit tøj,« fortsætter han.

Ifølge Umut Sakarya vejede han 120 kilo, da han begyndte sit væggtab. Han er nu nede på 106,5 kilo.

»Jeg vil gerne helt ned på de 85-90 kilo og i en størrelse large, som jeg altid har brugt,« siger han og fortæller, hvordan han har gjort:

»Jeg er stoppet fuldstændig med at snacke, som jeg ellers har gjort virkelig meget. Jeg kunne hurtigt spise en halv pakke ristet toastbrød med tandsmør på, men det er slut nu,« siger han.

Umut Sakarya påpeger, at han ikke vil lægge hverken lækker mad eller alkohol fuldkommen på hylden. Han vil bare indtage det 'med måde' i stedet.

»Det skal være en slags livsændring, hvor jeg ikke bare giver slip og æder og drikker som et svin, men i stedet begrænser det. Men jeg skal selvfølgelig stadig have mulighed for at maxe ud, når jeg har behov for det.«

Kendiskokken afviser at være begyndt at træne i forbindelse med slankekuren. Han er blot begyndt at gå lidt småture, når han bliver rastløs og får lyst til at proppe snacks i munden.

Hvordan beholder man sit image som 'Flæskekongen', når man går på slankekur?

»Det er nemt nok, for jeg bliver aldrig en skinny Justin Bieber med sixpack,« griner Umut Sakarya og fortsætter:

»Men jeg er ved at blive gammel, så nu skal der altså styr på kroppen, så jeg ikke dør af en eller anden hjerte-kar-sygdom.«