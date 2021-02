»Det kunne være sådan, at jeg kunne vitterligt ligge og sove, og så kunne han vække mig og sige, at jeg var klam og modbydelig, uden nogen særlig grund.«

En skrækindjagende melding fra sanger og skuespiller FKA twigs i et CBS-interview. Hertil fortæller hun, at Shia LaBeouf altid ville have, at hun skulle være nøgen, for ellers mente han, at hun gemte sig fra ham.

»Det er en taktik, som mange misbrugere benytter. Der er bare den her konstante tilgængelighed, og alt er centreret omkring dem. Og jeg tror, ​​det er derfor, jeg fortæller om det nu. Fordi signalerne virkelig var der fra starten af,« fortæller den 33-årige sangerinde med det borgerlige navn Tahliah Debrett Barnett.

I interviewet med CBS sætter hun ord på den dagligdag hun havde med 'Transformers'-stjernen. En hverdag, der bliver kaldt mareridt, og et mirakel, at hun er kommet i gennem det.

FKA Twigs og Shia LaBeouf fotograferet sammen for et par år siden. Foto: CLTN Vis mere FKA Twigs og Shia LaBeouf fotograferet sammen for et par år siden. Foto: CLTN

Allerede tilbage i december brød FKA twigs tavsheden og stod frem med anklager mod Shia LaBeouf.

Hun startede et søgsmål mod skuespilleren, hvor hun beskylder ham for uønsket seksuel kontakt, overfald og følelsesmæssige overgreb.

Sidenhen er det kun gået ned ad bakke for ham.

Han er blandt andet blevet fyret fra filmroller, og han har ladet sig indlægge på et behandlingssted, så han kan få den hjælp, han selv har erkendt, han har brug for.

Shia LaBeouf nægter sig skyldig i alle anklager mod ham.

Du kan se en bid af interviewet nedenfor – resten af interviewet får premiere 18. februar.