Astronaut Buzz Aldrin giftede sig med sin mangeårige kæreste, Dr. Anca Faur på sin 93-års fødselsdag 20. januar.

Det skriver han på Twitter.

»På min 93-års fødselsdag og dagen, hvor jeg bliver æret af 'Levende Luft-legender' (Living Legends of Aviation, red.), er jeg stolt over at kunne meddele, at min mangeårige lærlighed, Dr. Anca Faur, og jeg har giftet os,« skriver manden, der i 1969 var den anden mand til at gå på månen.

»Vi blev gift ved en lille ceremoni i Los Angeles og er så spændte som hormonfyldte teenagers«

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

Og på Twitter er hans mange fans glade på vegne af den aldrende astronaut.

»Tillykke med fødselsdagen, Buzz. Og tillykke med brylluppet,« skriver en fan.

»Godt gået. Du må være i himlen,« skriver en anden fan.

Det er fjerde gang, at Buzz Aldrin gifter sig.

Fra 1954 til 1974 var han gift med Joan Archer. De fik børnene James, Janice og Andrew sammen.

Fra 1975 til 1978 var han gift med Beverly Van Zile.

Og fra 1988 til 2012 var han gift med Lois Driggs Cannon.

Efter at have været anden mand på månen i 1969 same have tilbragt i alt 12 dage, en time og 52 minutter i rummet gik Buzz Aldrin, hvis borgerlige navn er Edwin Eugene Aldrin, på pension i 1971.

Navnet 'Buzz' stammer fra hans lillesøster, der ikke kunne sige 'brother', og derfor kaldte ham 'buzzer'.