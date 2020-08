Hele Danmarks fitnessdronning Charlotte Bircow ved, at sundhed er en balance mellem fysisk og mentalt velvære. Og så starter hun hver dag med en kort løbe-, gå- eller svømmetur, for hun elsker det overskud, det giver hende.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed hænger sammen fysisk og mentalt. Når du er fysisk sund, i god form og føler dig stærk, vil du kunne mærke det mentalt. Hvis du har brug for at være mentalt stærk, vil du kunne mærke, at den energi, du får ved at bevæge dig og komme ud i naturen, booster dig. Jeg ville aldrig kunne have iværksat alt det, jeg har, samtidig med at have været alenemor til tre børn, uden at have boostet mig selv fysisk og mentalt.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg er totalt afhængig af naturen. Det er for mig ligesom at sætte stikket i en stikkontakt. Jeg bliver fyldt op med energi, når jeg kommer ud og bevæger mig og får frisk luft med løb, svømning, gåture og cykling. Jeg bor ved vandet, så jeg bader hver dag – næsten hele året. Desuden napper jeg mine håndvægte og laver mine egne øvelser herhjemme. Og så elsker jeg mine spinningtimer. Jeg bevæger mig gennemsnitligt en time om dagen og kombinerer løb, toning med små vægte, powerwalking, svømning og spinning, alt efter hvor travl min dag er.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Jeg starter hver morgen med friskpresset juice, let morgenmad og en kort løbe- eller gåtur eller svømning i havet, inden jeg starter på arbejdet. Jeg elsker den energi og det overskud, det giver mig.«

Hvornår føler du dig sundest?

»Jeg føler mig faktisk sådan helt generelt sund. Jeg har aldrig været fanatisk – jeg hader slankekure og elsker chokolade og vin. Jeg elsker at leve passioneret og prøver at sørge for at have alle facetter med i livet.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Ingen. Hvis jeg havde en, jeg ville ændre, havde jeg gjort det!«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Jeg synes egentlig ikke, jeg har nogen udfordringer. Jeg har lært mig selv, at jeg også på dage, hvor jeg ikke gider, skal lette rumpetten. For jeg ved, hvad det giver mig i sidste ende af overskud.«

Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?

»Lad være med at stå i vejen for dig selv. Stå op, og beslut dig for, at det er med et positivt sind. Smil, grin, pas på dig selv og giv det videre. Og tag så fat og gør det, du skal. Det skal være sjovt 80 pct. af tiden. Hvis ikke det er det, så skal du gøre noget andet.«

BLÅ BOG Charlotte Bircow, 58 år.

Fitnessekspert og forfatter til bogen 'Vilje af stål'. Kendt som Danmarks fitnessdronning og grundlæggeren af cremeserien 'Active by Charlotte'. Mor til to voksne døtre og en voksen søn.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.