Selvom reglerne egentlig foreskriver, at man skal være 13 år for at have en profil på Instagram, så har det ikke stoppet fireårige Alba.

Den lille pige med det store smil, som du nok bedst kender fra programmerne 'Familien fra Bryggen', er nemlig kommet på det sociale medie.

Formentlig med lidt hjælp fra mor og far - Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli og Cengiz Salvarli.

Profilen er ikke åben for offentligheden. Den er kun for Albas venner.

'Privat profil, kun for mine venner,' står der i profilen.

Det eneste, vi kan se, er, at den fireårige allerede har delt et billede med sine 13 følgere. Hvem de 13 følger er, kan vi ikke se. Det står i skarp kontrast til de 610.000 følgere hendes mor har på sin profil.

Det er ikke længe siden Geggo og Cengiz fik deres datter nummer to, og Alba fik sig en lillesøster.

Sia Lily hedder hun, og B.T. er ikke bekendt med, at hun skulle have en profil på sociale medier.