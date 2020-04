Knap fem måneder efter, Alec Baldwin og hans kone Hilaria blev ramt af en ubegribelig sorg, da de mistede deres ufødte barn i fjerde måned, har parret grund til at smile igen.

De har nemlig en lille én på vej.

Det afslørede 36-årige Hilaria Baldwin på sin Instagram-profil mandag.

»Skru op for lyden... Jeg vil lade babyen føre ordet, fordi jeg har ikke ord til at udtrykke, hvad denne lyd får os til at føle,« skriver hun under en video af sin bare mave, hvor man kan høre babyens hjerteslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) den 6. Apr, 2020 kl. 1.03 PDT

»Vi har lige fået nyheden om, at alt er godt, og at vores lille baby er sund og rask.«

»Jeg ville gerne dele nyheden med jer allesammen: Vi skal til det igen.«

Den lille ny bliver det sjette barn i en stor søskendeflok. Parret har allerede datteren Carmen Gabriela på seks, Rafael Thomas på fire, Leonardo Ángel Charles på tre, og Romeo Alejandro David på et år.

Derudover har 62-årige Alec Baldwin datteren Ireland på 24 år sammen med sin ekskone - skuespillerinden Kim Basinger.

Alec og Hilaria Baldwin har været sammen siden 2011. Foto: VALERY HACHE Vis mere Alec og Hilaria Baldwin har været sammen siden 2011. Foto: VALERY HACHE

Selvom Alec og Hilaria Baldwin uden tvivl er ovenud lykkelige over at skulle være forældre igen, må man næsten gå ud fra, at graviditeten også medfører ængstelse og en række bekymringer.

To gange tidligere har stjerneparret nemlig mistet et ufødt barn.

Første gang tilbage i april 2019 og anden gang i november, hvor de kunne fortælle, at en spontan abort i fjerde måned havde kostet dem deres ufødte datter.

Også dengang offentliggjorde Hilaria Baldwin nyheden på Instagram, hvor hun delte en hjerteskærende video, hvori hun fortæller sin seksårige datter, at hun ikke skal være storesøster alligevel.

Alec og Hilaria Baldwin med datteren Carmen i 2015. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Alec og Hilaria Baldwin med datteren Carmen i 2015. Foto: LUCAS JACKSON

'Jeg fortalte det til Carmen og filmede det, så jeg kunne sende det til Alec. Men jeg tænker, det også er en god måde at dele det med jer på. Jeg fortalte hende, at babyen ikke kommer alligevel, men vi vil prøve virkelig hårdt at give hende en lillesøster en anden gang,' skrev den 35-årige mor til fire tilbage i november.

Og nu tyder alt altså på, at Hilaria Baldwin har overholdt løftet til sin datter. Hvornår babyen er sat til at komme til verden, har parret endnu ikke meldt ud.

62-årige Alec Baldwin og den 26 år yngre tidligere yogainstruktør begyndte at date i 2011.

I 2012 blev de gift og fik deres første fælles barn i 2013.