Først var de elskere. Så blev de fjender.

Bølgerne har gået højt mellem Brad Pitt og Angelina Jolie, siden de på dramatisk vis gik fra hinanden i 2016. Men nu begynder et nyt opgør - i retten.

Siden deres voldsomme brud, der resulterede i, at det tidligere så uadskillelige ægtepar med det søde tilnavn ‘Brangelina’, nærmest ikke kunne udstå hinanden, har de været dybt uenige omkring deres seks børn.

Parret har sammen tre adoptivbørn samt tre biologiske børn. Og siden skilsmissen har børnene primært opholdt sig hos deres mor.

Brad Pitt og Anglina Jolie skal i retten for at få afgjort sagen om forældremyndigheden af deres børn. Foto: YOSHIKAZU TSUNO Vis mere Brad Pitt og Anglina Jolie skal i retten for at få afgjort sagen om forældremyndigheden af deres børn. Foto: YOSHIKAZU TSUNO

Men det vil Pitt lave om. Og han er åbenbart klar til kamp.

Ifølge det amerikanske underholdningsmedie ETonline vil Brad Pitt nemlig kræve, at de fremover skal have fælles forældremyndighed og dele børnene lige, så han får dem 50 procent af tiden.

»Angelina vil gerne være fair, når det kommer til forældremyndighed. Hun er meget struktureret med hensyn til børnene. Brad har store forventninger til, at de kan forsøge at få det til at virke grundet vigtigheden af ‘fælles-forældreskab,« siger en anonym kilde til mediet.

Luften mellem de to tidligere turtelduer har været iskold efter skilsmissen,

Parret har været i bitter strid offentligt, og det har til tider været ret til dramatisk.

Angelina Jolie har blandt andet beskyldt Brad Pitt for at begå vold mod deres søn. De beskyldninger blev Brad Pitt dog siden renset for.

I 2018 anklagede Jolie sin eksmand for ikke at betale børnebidrag til hende. Dokumenter viste dog efterfølgende, at Brad Pitt havde betalt flere millioner i børnepenge.

Parrets langstrakte skilsmissestridigheder resulterede i 2019 i et hemmeligt møde, hvor de forsøgte at blive enige om tingene.

Angelina Jolie ses her sammen med hendes og Brad Pitts seks børn, som står til ved siden af hende. Foto: STR Vis mere Angelina Jolie ses her sammen med hendes og Brad Pitts seks børn, som står til ved siden af hende. Foto: STR

Men det lykkedes tilsyneladende ikke.

For mandag er der høring i retssagen om parrets børn.

Ifølge Daily Mail er retssagen sat til at vare fra 5. til 23. Oktober.