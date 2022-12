Lyt til artiklen

Den finske model og influencer Lola Pähkinämäki fik sig noget af et chok på en flyvetur til New Zealand i forrige uge.

Lola Pähkinämäki, som opererer på sociale medier under navnet 'Barbie with brains', skulle fra Helsinki via Tyskland på vej i første omgang mod Singapore.

Men undervejs måtte flyet lande i Istanbul i Tyrkiet, fordi personen, der sad ved siden af Lola Pähkinämäki i flyet, døde af et hjerteanfald.

Det skriver finske Iltalehti.

»Det har været helt forfærdeligt,« siger Lola Pähkinämäki til avisen om sin oplevelse.

»Den døde mand var ved siden af i seks timer. Det var helt forfærdeligt. Alle på flyet, også jeg, forsøge at hjælpe ham. Der var tre læger ombord, og alle forsøgte hjerte- og lungeredning, fortæller hun.

Flyselskabet Singapore Airlines bekræfter, at en 83-årig mand tysk mand afgik ved døden i flyet. Han var på vej til Perth i Australien med sin kone, oplyser selskabet.

Lola Pähkinämäki beretter om en kaotisk situation ombord på flyet. Hun har delt et foto, som viser tyrkisk politi ombord.