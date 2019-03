»Far gik i opløsning.« Det var dé ord, som Finn Nørbygaards sønner brugte, når de skulle beskrive Stein Bagger-effekten. Hans egne ord er, at han ‘smuldrede’.

»Venner, der så mig i den periode, så mig ligge ude i køkkenet i min slåbrok. Jeg kunne ikke rejse mig. Havde ingen kræfter. Jeg blev et spædbarn igen,« siger han om tiden.

Det er ikke kun for det sjove, at vi kender Finn Nørbygaard. For han er også ham - en af mange - der i 00'erne lod sig forføre af Stein Bagger. Og mistede alt. Næsten.

437 millioner kroner var den populære komiker værd på papiret, da nyheden om Stein Baggers svindelnummer i december 2008 breakede i Danmark. Og knækkede Finn Nørbygaard.

Hvis ikke det havde været for hende, havde vi ikke siddet her. Finn Nørbygaard om sin kone Hanne

»Jeg var så langt nede, så fucking ligeglad med det hele,« husker han. Og ryster på hovedet. Også over sig selv. Over, at han lod sig forføre af svindleren.

»Tre gange var jeg sammen med Stein Bagger under fire øjne. Hver gang gik jeg derfra med kæben nede på maven.«

»Han var dygtig. Vidste, at jeg interesserede mig for personlig udvikling, og hans - fra bodybuilder til intellektuelt arbejde - var den ultimative. Han fortryllede alt og alle.«

Hus, sommerhus, bil og den svimlende formue røg fra den ene dag til den anden for Finn Nørbygaard.

Ville du kunne tilgive Stein Bagger, hvis han var skyld i, at du havde mistet alt?

Alligevel vil han ikke være nedturen foruden. Han tilgiver faktisk Stein Bagger. For nedturen gav ham styrke og en stærkere kærlighed.

»Hun kæmpede som en sindssyg,« siger Finn Nørbygaard om sin kone Hanne.

»Hvis ikke det havde været for hende, havde jeg ikke siddet her. Så havde vi ikke haft kræfterne til at rejse os igen.«

Efter ni lammende måneder rejste Finn Nørbygaard sig igen. Krisen gjorde ham endnu mere stålsat. Den skulle bruges til noget.

Og det er den blevet siden. Bøger og foredrag er der kommet ud af den.

»Som entertainer er din fornemmeste opgave at få publikum til at glemme tid og sted. Når jeg holder foredrag, er det for at få folk til at huske tid og sted. Og det giver mig bare en anden følelse,« forklarer Finn Nørbygaard.

Komikken er ikke helt lagt på hylden. Men der er skruet gevaldigt ned for den knap i hans liv. Og uden at sige det direkte er det tydeligt, at Finn Nørbygaard i en alder af 67 er stolt af sig selv og sit ståsted.

»Tænk sig, at jeg havde kræfter til at komme igen. Til at være aktiv, få glæden og kærligheden ind igen.«

»Dén historie er vigtigere for mig at fortælle, end den om en jysk bondemand ved navn Karl Ejnar, som står og prøver at være sjov.«