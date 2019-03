Selvom ordene ‘Skvaasss’, ‘Skvås’ og ‘Skuåssch’ ikke ligefrem er optaget i den danske ordbog, kendes de af de fleste af os, og fremkalder smil på læben.

Men faktisk var det lige før, at de kultiske ord aldrig var blevet til.

»Vi var SÅ tæt på at hoppe fra.« siger Finn Nørbygaard. Med ekstra tryk på ‘SÅ’.

Vi taler selvfølgelig om den legendariske Tuborg Squash reklame med makkerparret Haugaard og Nørbygaard.

Blev til folkeeje

Dén, hvor Jacob Haugaard er købmanden og Finn Nørbygaard kunden, som bare ikke kan udtale ordet Squash.

Reklamerne - som kørte fra 1988 og ti år frem - gjorde ikke alene sodavanden til folkeeje, men også de to komikere.

»Med den status som den fik og stadig har, er det jo sjovt at tænke på i dag. Men vi overvejede seriøst at sige nej til den,« husker Finn Nørbygaard.

Ifølge ham var der to tungtvejende grunde til, at han og Jacob Haugaard havde store kvaler med tilbuddet fra Tuborg.

Savner du de gamle Squash reklamer med Finn og Jacob?

Den ene grund var selve dét at komme i kløerne på så stort et kapitalistisk foretagende. Den anden, hvad reklamen ville gøre ved deres renommé.

»Da vi fik invitationen fra Tuborg, var vi på den ene side meget beærede over det, men samtidig også småbevidste kunstnere fra Aarhus,« siger han og fortsætter:

»At kapitalens klamme hånd skulle komme og lægge sig over vores små kunstnerskuldre, det var næsten ikke til at bære.«

Han griner inderligt. Og erkender i dag, at den store fede check, der fulgte med, var ganske rar.

Grund nummer to var dog dén, der vejede tungest. I baghovedet huskede Finn Nørbygaard alt for godt historien om den fine og højt respekterede gamle skuespiller Preben Mahrt.

I 1950erne takkede han ja til at lave en reklamefilm for hårproduktet Brylcreem.

»Og så vendte han tilbage til de seriøse roller på danske teatre. Uden at være klar over, at han havde lagt en katastrofebombe under sin karriere.«

»Brylcreem blev pludselig noget af det værste, man kunne klistre i håret, og publikum vendte sig mod ham.«

Helt konkret begyndte publikum at buuhe ‘Brylcreem’, hver gang Preben Mahrt gik på scenen. Han endte med at udvikle sceneskræk og flygtede til Frankrig, hvor han skjulte sig i en årrække.

»Det var dét, jeg frygtede ville ske med Jacob og jeg. At vi lavede noget og bare blev drillet med det til vores dages ende,« fortæller Finn Nørbygaard.

Sådan gik det som bekendt ikke. Dels fik de to komikere stor kunstnerisk frihed og indflydelse på teksterne i reklamerne. Dels gav Squash-reklamerne deres karriere et kæmpe boost.

»I forhold til vores popularitet var det da fint, at vi lavede ‘Jydekompagniet’ filmene. Men reklamerne var dobbelt op. Hvis ikke mere,« vurderer han og fortsætter:

»De kørte jo over ti år. Folk glædede sig til dem. Selv børn syntes, at de var sjove og kunne sige ordene. Og reklamerne er stadig ikke glemt.«

»Jeg møder stadig folk på gaden, som siger ‘Skvaasss’, når de ser mig. Det er da dejligt at blive husket for.«