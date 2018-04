Selvom han ikke kan huske det, sidder de svigt og den grove vanrøgt, han blev udsat for som barn, endnu dybt i entertaineren Finn Nørbygaard.

Det fortæller han i et åbenhjertigt interview med Ude og Hjemme.

Han er kendt for at få andre til at grine. Men de første mange måneder af hans liv, var der ikke mange smil rettet hans vej. To måneder efter han kom til verden i 1952, blev Finn Nørbygaard opgivet af sin mor.

Han blev afleveret til nogle plejeforældre, som han var hos i otte måneder, indtil hans skrig til sidst bekymrede naboerne så meget, at de ringede til Mødrehjælpen, som brød ind i lejligheden og fandt ham liggende alene i sin egen afføring.

Plejeforældrene var ingen steder at se, og den lille dreng på blot ti måneder blev fjernet fra dem og anbragt hos en ny plejefamilie, hvor han endelig fandt et hjem og forældre, der tog sig af ham.

Til Ude og Hjemme fortæller han, at han ikke kan huske noget fra den tid, men alligevel præger det hans liv. Særligt når han er i krise og føler sig forladt igen. Som da en tidligere kæreste skulle tre måneder til USA, og han vågnede ude af stand til at stå ud af sengen, mens hun var væk, og da han i tre måneder endte med at sidde i sin slåbrok og græde, efter Stein Baggers bedrag kom frem, og Finn Nørbygaard mistede knap en halv millard kroner, som han på papiret var god for, da IT Factory fik konkurs.

Kriserne førte til, at han kom ind i et langt terapiforløb, som førte til, at han selv fik interesse for faget og senere selv uddannede sig til terapeut.

I dag forklarer han, at han fik kæmpet sig ud fra kriserne og er stærkere end før - netop takket være dem.

»Jeg vil helt ærligt sige, at jeg har været sindssygt heldig, at jeg har haft de kriser. Det gør selvfølgelig ondt at være i krise. Rigtig ondt. Men lidelsen er vigtig for at komme videre. Når du er kommet ud på den anden side, så har jeg i hvert fald selv oplevet, at jeg har fået en kraft, som jeg ikke havde inden. Som om jeg er blevet holdt tilbage af en elastik. Når man slipper den, er der så megen energi,« siger 66-årige Finn Nørbygaard til Ude og Hjemme og understreger, at det selvfølgelig ikke er sådan for alle.

Privat danner entertaineren par med hustruen Hanne.