»Jeg ser ham første gang, der han er 14 år gammel, og dengang gik han også med bruncreme.«

Sådan siger Finn Snor om realitystjernen Sidney Lee, som døde mandag blot 43 år gammel.

Men længe før han blev en af Danmarks største realitystjerner, var han ikke Sidney Lee, men blot Søren, som brugte sin tid på at spille videospil i København.

Det skete blandt andet i Finn Snors spilforretning, Gameshop.

Sidney Lee blev 43 år gammel. Foto: Linda Kastrup Vis mere Sidney Lee blev 43 år gammel. Foto: Linda Kastrup

»Vi havde nogle game-demostandere i butikken, hvor man kunne spille, og når der var Tekken (kampsportsspil, red.), stod han der. Han kom forbi, og han var altid pissegod,« forklarer Finn Snor.

»Der er dem, der øver sig meget, og så er der naturtalenterne – han var afgjort et naturtalent.«

Finn Snor husker Sidney Lee som en fåmælt dreng, der tit var sammen med sin kæreste, når han kom forbi forretningen.

Netop videospillene førte dem sammen igen i 1997.

Her var Finn Snor redaktør på magasinet Gamereactor, som stablede et officielt danmarksmesterskab i Tekken på benene.

Her bad de spillere om at sende deres memorycards (hukommelseskort, red.) ind for at bevise, hvor mange kampe de havde vundet i streg.

De modtog et kort fra en spiller, som havde vundet 700 kampe i streg, mens de to nærmeste kun havde vundet henholdsvis 35 og 50 sejre i streg.

Finn Snor tænkte, at der måtte være tale om snydekoder eller noget i den dur, men han ringede til spilleren og spurgte, om han ikke ville komme forbi Gamereactors redaktionslokaler.

Tekken er stadig den dag i det et voldsomt populært videospil. Foto: STRINGER Vis mere Tekken er stadig den dag i det et voldsomt populært videospil. Foto: STRINGER

Og hvem trådte ind af døren? Drengen med bruncreme, som Finn Snor kendte fra sin spilforretning.

»Der vidste jeg lige med det samme, at den var god nok med de 700 sejre. Det er ligesom, hvis du skal møde et oldboyshold i fodbold, og så dukker Peter Schmeichel op.«

Skæbnen ville, at de to mødte hinanden mange år senere til Danish Deejay Awards, hvor de pludselig stod ved siden af hinanden.

»Jeg siger 'hey Søren' og spørger, om han kan huske mig, og det kan han. Så begynder vi at tale om spilmaskiner, og vi har snakken om, hvad der er sket, fra at han var den her unge, usikre dreng, og til at han pludselig står der og ligner én, der er med i en film om Mötley Crüe.«

Det var i det øjeblik, at Finn Snor så en side af Sidney Lee, som ikke mange oplevede. Realitystjernen blev, ifølge Finn Snor, helt klar i hovedet og fortalte, at han godt vidste, at folk grinede af ham, men at det hele var en rolle, han spillede.

»Han siger, at han giver folk det, de vil have. Jeg opfatter ham som helt ærlig og køber ind på det, han siger.«

Det overraskede i den grad Finn Snor, som huskede Sidney Lee, eller Søren, som en lidt blank fyr fra deres fælles tid i gaminguniverset, hvor der skulle et spil til, før hans opmærksomhed blev vakt.

»Men det han sagde der, det har jeg faktisk båret med mig siden, for hver gang jeg har set, han har lavet noget, hvor han er kæreste med nummer 27 eller sådan noget, så hører jeg ham sige det der.«

Det vides endnu ikke, hvad dødsfaldet skyldes.

Politiet var til stede, da Sidney Lee døde, og sagen er derfor overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.